Ci vivono solo 8 persone: borgo da record tra i colli del Lazio | Dista pochissimo dalla Capitale

Se ami conoscere posti con una storia unica, allora dovresti proprio far visita al borgo del Lazio che detiene un primato assoluto.

Questa cittadina laziale è diversa da tutte le altre: ecco dove si trova e perché è considerata “da record”.

Sorge tra i colli del Lazio, dove conserva intatta tutta la bellezza autentica dei secoli passati, è questo il paesino magico che ha catalizzato l’attenzione di tantissime persone originarie del luogo.

Al centro della regione del cuore d’Italia si trova un piccolissimo paesino che conta poche anime, che somigliano a una vera famiglia.

La tipicità di questo borgo e gli eventi che si sono verificati negli anni passati hanno mosso i cittadini, che hanno deciso di ridar vita a questo posto così particolare.

Borgo del Lazio, la cittadina da record

La regione del Lazio è davvero piena di città piccole e grandi di rara bellezza. Dalla maestosa Roma, capoluogo di regione e capitale d’Italia, fino ai laghi, con le rinomate località di Bracciano, Anguillara e il litorale costellato di località balneari gettonatissime. Il Lazio offre tantissimi itinerari imperdibili, tra arte, natura, architettura e cultura. A quanto pare, questa zona del Bel Paese accoglie anche una cittadina da record.

Si tratta di un borgo del Lazio con pochissimi abitanti. Un posto intimo, contrassegnato da eventi storici e naturali che ne hanno segnato il destino. Questo piccolo comune di recente è stato oggetto di molte iniziative di valorizzazione, pensate per ridare vita a un luogo unico nel suo genere. Scopri come si chiama, dove si trova e come mai ha attirato l’attenzione pubblica.

Il paesino con pochissimi abitanti

Il piccolo paesino di cui parliamo sorge nella Valle del Velino, alle pendici de monte Nuria, in provincia di Rieti. Il borgo conta appena 8 abitanti, che arrivano a poco più di una trentina nei periodi dell’anno in cui la cittadina si ripopola di tutti coloro che hanno qui le loro residenze estive. Poco distante da questa cittadina sorge il paese di Borgovelino, la cui origine è legata a un’antica fortificazione a guardia della valle.

I cittadini che abitano il borgo sono una coppia di 80enni, una coppia di 50enni e 4 donne vedove. Si chiama Colle Rinaldo e il territorio di cui fa parte è stato colpito da un violento terremoto nel 2016. A seguito dell’evento sismico alcuni volontari, originari del posto, hanno fondato un’associazione dedicata alla riqualificazione del borgo del Lazio. Per ridare vita a Colle Rinaldo sono state organizzate iniziative di carattere culturale atte a far riscoprire la storia, la bellezza e l’autenticità del posto. Oggi sagre, feste patronali ed eventi dedicati alla viticoltura e alla pastorizia e a tante tradizioni locali, animano questo antico borgo del Lazio.