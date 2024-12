“Ci vuole proprio coraggio”: la Cipollari ANNIENTA la dama ma Gianni blocca tutto | Gelo tra i due opinionisti, c’entrano le modelle

Momenti di tensione a Uomini e Donne. Gli opinionisti entrano in rotta di collisione su una dama del trono over. Panico e confusione in studio

A Uomini e Donne l’atmosfera si surriscalda spesso. Polemiche, scontri verbali e battibecchi tra concorrenti e opinionisti sono del resto prerogative essenziali dello storico dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi.

Gli intrecci amorosi tra corteggiatori e tronisti, tra dame e cavalieri che animano il parterre più famoso d’Italia continuano ad attrarre l’attenzione di milioni di spettatori, ansiosi di conoscere come andranno a finire i tentativi di formare coppie affiatate e stabili.

In una delle ultime puntate però ad aver nuovamente catturato il centro dell’attenzione sono stati i due opinionisti più amati dal pubblico, i pilastri di Uomini e Donne: Tina Cipollari e Gianni Sperti.

La vis polemica dei due è assai nota e ampiamente sperimentata in svariate occasioni. In particolare la bionda opinionista è spesso oggetto di discussioni e dibattiti sui social per le sue dure e trancianti prese di posizione.

Uomini e Donne, è la resa dei conti tra Tina Cipollari e Gianni Sperti: volano stracci

Quanto accaduto in una delle ultime puntate non è però abituale, vale a dire uno scontro molto acceso tra i due pilatri del dating show. A dare fuoco alle polveri è stata proprio la Cipollari che nel corso della sfilata delle dame ha preso di mira una di loro di nome Barbara.

La donna si è presentata con indosso un abito di pelle nero che ha innescato la veemente reazione della bionda opinionista: “Ci vuole proprio coraggio a conciarsi così. Ma una cosa meno volgare no? Io la trovo volgare“.

Uomini e Donne, Gianni Sperti è furente: che scintille tra i due opinionisti

In difesa della dama è accorso a quel punto proprio Gianni Sperti che ha replicato con molta asprezza alla sua collega opinionista: “È un vestito di pelle, perché non è normale? Mica solo le ragazze con un corpo magro devono vestirsi in un determinato modo. La vogliamo smettere di dare l’esempio della modella? Viva le curve!“.

A quel punto la Cipollari ha compiuto una sorta di parziale retromarcia: “Non giudico male la donna in carne, visto che lo sono anch’io e non ho detto che sta male perché è grassa. Ci sono dei fisici che possono portare degli abiti e non rendersi volgari“. La frittata però è ormai fatta.