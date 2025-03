Ciampino. Controlli antioccupazioni abusive e antidegrado nelle case popolari, 50 carabinieri dispiegati con polizia locale e personale Enel-Ater

Prosegue il piano di controlli straordinari del territorio finalizzati a contrastare fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado, focalizzati nelle aree periferiche della Capitale. A Ciampino, nei complessi di edilizia popolare di via Venezia e via Gorizia, sono stati dispiegati circa 50 militari della Compagnia Carabinieri di Castel Gandolfo, con la collaborazione della Polizia Locale di Ciampino e delle squadre Enel e personale Ater.

Nel corso delle attività, si è proceduto ad un censimento degli occupanti degli alloggi popolari (circa 170 persone), verificando che 5 persone occupavano gli appartamenti, senza averne titolo. Per queste unità immobiliari i militari hanno avanzato all’Autorità Giudiziaria una proposta di emissione di decreto di sequestro preventivo.

I controlli, estesi alle autovetture in sosta nelle pertinenze dei complessi, hanno consentito di verificare che circa una decina di autoveicoli sono risultati sprovvisti di copertura assicurativa e revisione periodica, con elevazione di sanzioni amministrative per circa 5.000 euro. Tra essi un furgone, con alla guida un 54enne albanese, è risultato contenere bobine in rame del peso complessivo di circa 9 quintali, di cui lo stesso non ha saputo giustificare la provenienza, venendo denunciato per ricettazione.

I cittadini denunciati sono da considerarsi “non colpevoli” fino a condanna definitiva.

*Foto copertina, immagine di repertorio

© Riproduzione riservata