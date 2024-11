Ciampino, il sottopasso chiude per manutenzione straordinaria: la data e gli interventi

Ciampino si prepara a un intervento straordinario di manutenzione stradale. Sabato 30 novembre, dalle 5:00 alle 18:00, il sottopasso che collega via dei Laghi e via dell’Acqua Acetosa sarà chiuso al traffico per consentire i lavori di riasfaltatura. La chiusura, stabilita dall’ordinanza comunale n. 233 del 27 novembre 2024, mira a garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni su un tratto stradale molto frequentato.

Lavori programmati e viabilità modificata

La ditta incaricata, eseguirà il rifacimento del manto stradale nell’ambito di un programma di manutenzione straordinaria volto a prevenire rischi legati al deterioramento della pavimentazione. Durante i lavori, sarà vietato il transito in entrambi i sensi di marcia, e la viabilità sarà regolata con segnaletica mobile e personale dedicato per minimizzare i disagi.

Gli automobilisti sono invitati a utilizzare percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, mentre la Polizia Locale monitorerà il traffico per intervenire in caso di necessità.

Perché i lavori saranno svolti di sabato?

Il Comune di Ciampino ha scelto il sabato per evitare problemi logistici legati alla vicinanza del cantiere al Liceo Scientifico Volterra, che ospita quasi 1.500 studenti. L’obiettivo è ridurre al minimo le interferenze con le attività scolastiche e agevolare lo svolgimento dei lavori.

Indicazioni per i cittadini

La chiusura potrebbe subire proroghe in caso di condizioni meteorologiche avverse o necessità tecniche. I residenti e gli utenti della strada sono invitati a pianificare i propri spostamenti con anticipo e a collaborare per limitare i disagi.