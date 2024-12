Ciampino, l’aeroporto cerca personale: come candidarsi

L’aeroporto di Ciampino è alla ricerca di personale per potenziare le operazioni di gestione delle merci, ecco come candidarsi

L’aeroporto di Ciampino è alla ricerca di personale per potenziare le operazioni di gestione delle merci. DHL Express, in collaborazione con l’agenzia Gi Group, seleziona candidati per attività di carico, scarico, controllo e smistamento merci presso l’Aeroporto G.B. Pastine.

Le mansioni prevedono la movimentazione di merci, anche con mezzi motorizzati, il riordino e lo smistamento secondo i regolamenti, oltre al controllo dei documenti delle spedizioni.

Per accedere alla posizione non è richiesta un’esperienza consolidata, ma è apprezzata una conoscenza di base del settore logistico. Sono considerati requisiti fondamentali una minima esperienza in mansioni simili, una buona manualità, la capacità di gestire carichi fisici, la flessibilità oraria e la disponibilità a lavorare part-time dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 18:00-22:00.

Gli interessati possono candidarsi seguendo le indicazioni sul sito ufficiale di Gi Group, dove troveranno tutti i dettagli relativi all’offerta di lavoro.

Il contratto iniziale ha una durata di tre mesi con possibilità di proroghe, prevede una retribuzione stabilita dal CCNL di settore e include un programma di formazione specifico per preparare i candidati alle mansioni richieste. Questa opportunità rappresenta una porta d’ingresso nel mondo della logistica, con la possibilità di collaborare con un leader globale come DHL Express.