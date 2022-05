Ciampino, tentata truffa a una coppia di anziani: scoperti e identificati

Come riportato dall’agenzia Dire, nella tarda mattinata di ieri, a Ciampino, una coppia di anziani è stata vittima di una tentata truffa. I soggetti coinvolti sono stati identificati e fermati dai Carabinieri. Carabinieri

Il copione è sempre lo stesso: telefonata al telefono di casa dove veniva chiesto di preparare una somma di denaro che serviva per un parente stretto. La proprietaria di casa, tuttavia, considerata l’insistenza dell’interlocutore, ha raccontato tutto al marito, il quale ha allertato prontamente i Carabinieri.

Tentata truffa a Ciampino

I militari, come preannunciato, hanno identificato alcuni sospetti trovati nei pressi dell’abitazione degli anziani, grazie a degli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio. Ma anche alla messa in atto di un dispositivo congiunto di sicurezza. Quest’ultimo è una vera e propria task force, che ha come obiettivo primario l’interruzione dell’attività dei truffatori.

