Ciampino, verso il nuovo Teatro Comunale: pulita e bonificata l’area di costruzione

È stato compiuto un passo fondamentale verso la realizzazione del nuovo Teatro Comunale, un progetto ambizioso che promette di trasformare il volto culturale della città. Nei giorni scorsi si sono concluse le operazioni di pulizia e bonifica dell’area destinata alla costruzione, situata all’interno dell’ex cantina sociale. Un intervento necessario e complesso che ha coinvolto squadre specializzate, impegnate non solo nella rimozione dei detriti accumulati nel tempo, ma anche nella disinfestazione e nella messa in sicurezza degli spazi.

Riqualificazioni a Ciampino, quasi pronta anche la biblioteca

Con il completamento dei lavori alla biblioteca comunale ormai imminente, il Comune ha dato ufficialmente il via agli interventi per il teatro, un’opera destinata a diventare il fulcro delle attività culturali e artistiche locali. La struttura, moderna e funzionale, sorgerà nel cuore del complesso edilizio riqualificato, offrendo alla cittadinanza uno spazio polivalente e accogliente, capace di ospitare rappresentazioni teatrali, concerti, conferenze e altri eventi culturali.

“La realizzazione del teatro comunale rappresenta un’opportunità unica per valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio culturale e migliorare l’offerta artistica per i cittadini e i visitatori”, ha dichiarato la Sindaca Emanuela Colella, sottolineando l’importanza di investire nella cultura come motore di sviluppo sociale e aggregazione. “I lavori di pulizia, appena conclusi, erano un passaggio imprescindibile: oltre alla rimozione dei rifiuti, è stata eseguita una profonda bonifica dell’area per garantire condizioni ottimali di sicurezza”.

L’Assessore alla Riqualificazione urbana, Alessandro Silvi, ha aggiunto: “Il nuovo teatro sarà dotato di una sala con oltre 250 posti a sedere, camerini moderni, una biglietteria efficiente e un palcoscenico tecnologicamente avanzato. L’obiettivo è quello di creare uno spazio in grado di ospitare ogni tipo di rappresentazione artistica, dalle produzioni locali agli spettacoli di caratura nazionale”.

