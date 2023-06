Ciclismo, 1.500 iscritti a ‘Nova Eroica’ in Toscana: e si fa strada l’accordo bici più treno

(Adnkronos) – "A meno di due settimane dal via si contano quasi 1.500 iscritti all'edizione 2023 di Nova Eroica che Buonconvento ospiterà sabato 24 giugno. A questi si aggiungeranno circa 200 partecipanti a Nova Eroica Family che, domenica 25 giugno concluderà il week end a pedali del borgo senese". Lo fa sapere l'organizzazione della gara amatoriale. "A Buonconvento il villaggio di Nova Eroica sarà pienamente operativo venerdì 23 giugno con le operazioni preliminari e i tanti incontri in programma; la tavola rotonda su "Sport e Salute", le iniziative di Eroica per l'ambiente in stretta collaborazione con Sei Toscana, i temi legati alla la Sicurezza Stradale con la Fondazione Scarponi e i sindaci del territorio, in particolare Rapolano Terme ed Asciano, che chiedono, tra l'altro, di riaprire la stazione ferroviaria di Monte Sante Marie e dedicarla a L'Eroica: "stiamo proponendo a Ferrovie e Regione Toscana di lavorare ad un progetto comune che valorizzi la mobilità su treno, in particolare della tratta Siena – Chiusi che ha un valore enorme dal punto di vista paesaggistico e turistico – dichiara Sandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme, capofila dell'istanza territoriale – In particolare la stazione di Monte Sante Marie è di grande interesse, ad esempio, per la pratica del cicloturismo perché si trova sul percorso de L'Eroica e sul percorso della Ciclovia delle Crete Senesi. La stazione dedicata a L'Eroica costituirebbe un richiamo formidabile; è chiusa da decenni ma richiederebbe risorse economiche piuttosto contenute, riguardanti soprattutto l'aspetto tecnologico. E' una ferrovia a binario unico, un tempo usata dai mezzadri. Oggi potrebbe accogliere i cicloturisti e gli appassionati che raggiungerebbero in treno i percorsi da pedalare". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

