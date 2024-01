Cina agli Usa: basta armi a Taiwan, nessuna concessione su questo tema

(Adnkronos) – Washington smetta di armare Taiwan, non ne sostenga l'indipendenza e rispetti il principio di una sola Cina. A chiederlo, sottolineando che non intende fare "alcuna concessione su questo tema", è stato il ministero della Difesa cinese nel corso di un incontro di lavoro a Washington tra funzionari dell'Ufficio cinese per la cooperazione militare internazionale e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Nella stessa occasione i funzionari cinesi hanno espresso alla controparte americana la volontà di mantenere relazioni militari "solide e stabili". Gli Stati Uniti hanno ribadito il loro impegno sia rispetto alla politica di "una sola Cina unica" sia in favore della pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan. "Gli Stati Uniti devono prendere sul serio le preoccupazioni cinesi e fare in modo di contribuire al rafforzamento delle relazioni militari", si legge in una dichiarazione del ministero della Difesa cinese. Pechino ha quindi esortato gli Stati Uniti a ridurre la presenza militare e le 'provocazioni' nel Mar Cinese Meridionale, mentre la delegazione statunitense ha sottolineato "l'importanza di rispettare la libertà di navigazione in alto mare" in riferimento alle ultime tensioni da parte di navi cinesi e navi filippine. Washington ha inoltre affermato che continuerà ad operare i voli e percorrere le rotte marittime "in modo sicuro e responsabile" in conformità con le leggi internazionali. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata