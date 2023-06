Cina, Wsj: Pechino progetta nuova base per addestramento militari a Cuba

(Adnkronos) – Cina e Cuba sono già in trattative per la creazione di una struttura congiunta per l'addestramento di personale militare e i negoziati sarebbero in fase avanzata. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti americane. Questo tipo di struttura, se confermata, faciliterebbe la presenza di truppe cinesi in modo permanente a Cuba e la possibile espansione di attività di intelligence, che Pechino ha già smentito. La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, si è limitata ad affermare di non essere a conoscenza della questione, emersa all'indomani della conclusione della visita in Cina del segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Il 10 giugno l'Amministrazione Biden ha rivelato l'esistenza di una stazione di spionaggio cinese a Cuba. Subito sono arrivate le smentite della Repubblica Popolare e di Cuba. "Non conosco la situazione, ci auguriamo che le parti interessate possano dedicare maggiori energie a questioni che favoriscono la fiducia reciproca, la pace, la stabilità e lo sviluppo nella regione", ha detto stamani la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, in dichiarazioni rilanciate dal Global Times dopo l'articolo del Wsj. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

