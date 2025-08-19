Cinecittà, incendia casa alla ex che si salva per miracolo: un braccialetto elettronico inutile

Nelle prime ore del 14 agosto, un palazzo in di via Pietro Marchisio a Cinecittà si è trasformato nel teatro di un dramma. Il fuoco divampante e il fumo denso hanno costretto i residenti a fuggire precipitosamente dalle loro case. La causa? Un gesto di vendetta da parte di Rodolfo Antonio Rey Es Espinal, un quarantenne dominicano con un passato turbolento. Colui che avrebbe dovuto stare lontano dalla sua ex compagna grazie a un braccialetto elettronico, ha invece trovato modo di avvicinarsi per minacciarla e dare alle fiamme il suo appartamento.

La storia dietro le fiamme

È emerso che dietro questo rogo c’è una storia complessa e inquietante. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per maltrattamenti in famiglia. Un ordine restrittivo corredato da braccialetto elettronico non è riuscito a fermarlo. Anzi, quel dispositivo che avrebbe dovuto garantire la sicurezza della vittima si è rivelato completamente inefficace. Il giorno prima dell’incendio, l’uomo aveva già violato l’ordine avvicinandosi alla casa della donna, insultandola e minacciandola gravemente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine

Fortunatamente, la donna aveva fiutato il pericolo imminente. Decise così di lasciare la sua abitazione con il figlio piccolo per rifugiarsi da un’amica in un altro edificio nelle vicinanze. Un’intuizione che ha salvato loro la vita. Quando le fiamme hanno iniziato a devastare l’appartamento, gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti rapidamente sul posto insieme alla polizia scientifica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le telecamere inchiodano il colpevole

La fuga dello spregiudicato piromane non è durata a lungo. Le telecamere del palazzo lo hanno immortalato mentre appiccava l’incendio e scappava via dal luogo del crimine. Le immagini sono state fondamentali per identificare Espinal, portando al suo successivo arresto grazie all’emissione di una misura cautelare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Polemiche sulla sicurezza: il fallimento del braccialetto elettronico

Questo caso solleva inevitabilmente polemiche sull’affidabilità dei braccialetti elettronici come strumento di protezione contro gli abusi domestici. Nonostante le buone intenzioni alla base della loro applicazione, troppo spesso dimostrano crepe fatali nel garantire la sicurezza delle vittime. È ora che le autorità esaminino attentamente queste tecnologie e valutino soluzioni più efficaci per prevenire tragedie come questa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata