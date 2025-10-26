Cinema e cucina: Sbrigàte, chef in libera uscita

Domenica 19 ottobre, al Teatro Olimpico di Roma, è andata in scena la Premiére di “Sbrigàte – chef in libera uscita”, per la regia di Claudia Gerini nel doppio ruolo di regista e attrice, nell’ambito del Rome Film Fest che si è svolto dal 15 al 26 ottobre. Nato da un’idea dello chef Ciro Scamardella e con il Patrocinio del Comune di Roma, racconta un viaggio nella Roma più autentica: mercati, rovine, ristoranti stellati e scorci marini visitati nel corso di una giornata.

Dai quartieri più vivi e animati ai silenti antichi di Gabii fino al calar del sole sul litorale di Ostia, la cucina si trasforma in un mezzo capace di collegare epoche e culture diverse. Co-protagonisti quattro chef d’eccellenza: Roy Caceres (Orma, 1*Michelin), Andrea Antonini (Imago Hassler, 1*Michelin), Domenico Stile (Enoteca La Torre, 2*Michelin) e lo stesso Ciro Scamardella (Pipero, 1*Michelin), che guidano il pubblico tra piatti, storie e tradizioni. In pochi minuti, il cortometraggio fonde documentario, diario di viaggio e un omaggio alla Roma più autentica, un organismo vivente in continuo dialogo tra passato e futuro, innovazione e tradizione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Abbiamo raggiunto proprio Ciro Scamardella che ci ha raccontato qualcosa in più su questo interessante progetto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Come nasce “Sbrigàte”?

E’ nato un anno fa al TTG di Rimini, una manifestazione sul Turismo Mondiale, dove rappresentavo il Comune di Roma ed ho incontrato il Consigliere Mariano Angelucci (Presidente della Commissione Permanente Turismo, Moda e Relazioni Internazionali). In uno scambio di battute gli ho detto:” Possibile che dobbiamo andare in giro per l’Italia e per il Mondo a far vedere ciò che sappiamo fare mentre a Roma non facciamo mai niente tranne le sagre?” e lui mi promise di rivederci a Roma in Campidoglio per parlarne.

Difatti, dopo una settimana mi chiamano per fissare un appuntamento; non potevo crederci, tutto quello che gli avevo detto era stato preso sul serio! Dopo qualche incontro gli presento questa idea, un qualcosa di più forte, più mediatico e più immediato: facciamo un film! Inizio con un po’ di conoscenze, tra cui Vincenzo Piscopo, direttore commerciale di Banijay Italia del quale fa parte Groenlandia Group, che mi propone di incontrare alcune persone, tra cui Cecilia che diventerà poi la persona chiave, per vedere cosa si può fare.

Da questi incontri e qualche videochiamata nasce il progetto. Abbiamo girato il cortometraggio ad inizio giugno per una settimana; poi, festa nella festa, grazie a Claudia Gerini e a Groenlandia Group è stato presentato ed accettato al Festival del Cinema di Roma. Dura 27 minuti, quindi poco più di un cortometraggio e meno di un film.

Quale messaggio vuoi far arrivare al pubblico?

Roma, in questo preciso momento storico, dal punto di vista gastronomico non è seconda a nessuna piazza italiana o addirittura europea. Roma è una vera e propria destinazione, che non è soltanto cucina tradizionale: carbonara, cacio e pepe, fettina panata… ma ha tantissimo altro. Lo si vede anche dai ristoranti stellati che sono suddivisi per ragione, Roma oggi ha un richiamo fortissimo.

Come nasce la scelta del cast? Da Claudia Gerini ai tuoi colleghi chef? LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Claudia Gerini è stata una scelta dettata dalla casa di produzione. Avevamo un budget non elevatissimo, quindi bisognava decidere bene su cosa investire e la scelta è caduta su di lei. Chi meglio della Gerini può raccontare Roma? Attrice ma anche regista, è tutta sua l’idea e la scrittura di questo corto. Mentre i miei colleghi sono persone molto affini a me e con le quali ho condiviso delle esperienze agli albori della nostra carriera.

Ci sarà la possibilità di vedere “Sbrigàte”?

Sicuramente sarà trasmesso su qualche piattaforma digitale e stiamo capendo quale possa essere, tenendo sempre conto del nostro budget.

Per concludere, cosa conserverai dentro di te di questa esperienza?

E’ stato un anno densissimo, molto intenso. Oltre a questo progetto, che è stato molto lungo, c’era anche il ristorante da mandare avanti e poi io sono stato spesso in giro tra Aspen, Polonia, Spagna, Brasile più altre tappe italiane, sempre per lavoro. A me rimarrà un grande senso di soddisfazione e responsabilità perché si è fatto un qualcosa di veramente grande. Mi auguro che non sia solo una cosa fine a sé stessa ma sia lo spunto per poter fare tanto altro, le persone ambiziose guardano sempre quello che sta per arrivare e non quello che stanno facendo.