Cinema, finisce oggi lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood

(Adnkronos) – Finisce oggi lo sciopero degli sceneggiatori Usa. Lo rendono noto alcuni media americani citando un post pubblicato sui social media della Writers Guild West che dà notizia di una decisione unanime dell'intera Writers Guild of America, (sia il consiglio Wga West che quello Wga East). Nei giorni scorsi era stato annunciato il raggiungimento di un accordo tra gli sceneggiatori e i rappresentanti di Studios e piattaforme di intrattenimento in streaming che adesso è stato ratificato della maggioranza degli iscritti del sindacato degli scrittori, autori e sceneggiatori. Restano invece ancora in sciopero gli attori. (di Alisa Toaff)

