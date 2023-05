Cinema, Geracitano: “Felici per David Donatello effetti speciali, difficile resa Tevere in secca”

(Adnkronos) – Marco Geracitano, Vfx – Visual Effects Supervisor di Frame by Frame, tra i più riconosciuti studi di post-produzione ed effetti visivi italiani si aggiudica il premio David di Donatello 2023 nella categoria migliori effetti visivi Vfx per il film ‘Siccità’, prodotto da Wildside, per la regia di Paolo Virzì. “Siamo felici per questa vittoria e fieri di questo prestigioso riconoscimento – commenta Marco Geracitano – Gli effetti visivi del film mostrano una Roma completamente arida, quasi surreale. Insieme a tutto lo staff di Frame by Frame, abbiamo lavorato per mesi a vari livelli di produzione artistica, dalla riproduzione virtuale degli scarafaggi che popolano e invadono case e strade, alle impressionanti estensioni di set con cui abbiamo creato il letto del Tevere completamente prosciugato in grado di rivelare paesaggi inconsueti e misteriosi reperti. Un grande ringraziamento va a Paolo Virzì e a Mario Gianani (Wildside) per la fiducia accordata e per averci offerto, ancora una volta, l'opportunità di mettere le nostre competenze e la nostra passione al servizio di un film unico nel suo genere che sta ottenendo il meritato successo”. Ci sono voluti 1400 giorni di lavoro ovvero 11200 ore tra effetti 3D, 2D, grafica e produzione coordinati in studio da Alice Antognozzi, preceduti da 20 giorni di set nella fase di previsualizzazioni vfx seguiti da Federico Gnoli per realizzare la Roma desertificata immaginata da Virzì. “L'effetto più impegnativo è stato sicuramente la ricostruzione del Tevere in secca, supervisionato da Marco Panci e realizzato completamente in CG (3D) – racconta Marco Geracitano – Il set è stato completato con la ricostruzione della statua del Colosso e le macchine escavatrici che si vedono nelle scene sul letto del fiume. Gli scarafaggi realizzati in character animation e le grafiche animate in super e inserite negli schermi di dispositivi tablet e smartphone sono stati utilizzati per tutto il film”. Per Frame By Frame quello di Siccità è il terzo David di Donatello conquistato. Nel 2016, infatti, la società romana fondata nel 1990 da Davide Luchetti e Lorenzo Foschi ha vinto nella categoria migliori effetti visivi per 'Il ragazzo invisibile – Seconda generazione' di Gabriele Salvatores e per la coproduzione sul documentario 'S is for Stanley' di Alex Infascelli. Con più di 100 collaboratori in organico tra artisti e tecnici e centinaia di titoli all’attivo tra film per il cinema, serie tv e documentari oltre a spot pubblicitari e video istituzionali Frame by Frame è oggi uno degli studi di post-produzione e di effetti visivi più riconosciuti e acclamati in Italia. Dal 2019 in Frame by Frame, Marco Geracitano oltre a 'Siccità' ha supervisionato gli effetti visivi vfx di 'L’Amica Geniale' (seconda e terza stagione), 'Bang Bang Baby', 'Our Flag Means Death', la seconda puntata di 'House of Dragons', 'Challengers', 'The Pope’s Exorcist'. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

