Cinema in lacrime, l’orrendo male gli ha strappato la vita | In Italia era amatissimo

E’ scomparso un famoso attore molto in Italia e non solo. Il terribile male non gli ha dato scampo. Ecco tutti i dettagli della notizia

Sono giorni di dolore non solo per la famiglia e i colleghi, ma anche per i tantissimi fan che negli anni non hanno mai smesso di amarlo.

Il noto attore, nel corso della sua carriera ha interpretato numerosi ruoli sia al cinema che sul piccolo schermo. Il suo volto viene associato inoltre ad una delle serie di maggior successo degli anni ’90.

A lasciarci è un’uomo che ormai si era ritirato dalle scene per dedicarsi alla famiglia ma che ha lasciato un segno indelebile nel mondo cinematografico.

Inoltre, nel suo bagaglio professionale troviamo anche un contributo importante nel campo della letteratura. Negli ultimi anni si era infatti dedicato alla scrittura, pubblicando due romanzi.

E’ venuto a mancare un volto noto del cinema

Considerato il Tarzan della serie tv anni 60, il 24 ottobre si è spento Ron Ely, attore statunitense il cui successo era legato proprio per esser stato l’eroe delle foreste nella serie che andò in onda sulla NBC dal 1966 al 1968. Un uomo alto ed atletico, Ely sul set si è sempre contraddistinto per aver interpretato personalmente anche le scene più audaci, senza aver paura di lanciarsi appeso alle liane o di interagire con gli animali selvatici. Non ha mai voluto, infatti, una controfigura al suo posto. Questo però l’ha portato ad alcuni inconvenienti, tra cui due volte la rottura della spalla e anche i morsi da parte di un leone.

Ad annunciare la scomparsa è stata la figlia Kristen. E’ stata proprio a lei a dedicargli queste parole di affetto: «Mio padre era qualcuno che le persone chiamavano un eroe. Era un attore, scrittore, allenatore, mentore, un uomo di famiglia e un leader. Ha creato un’ondata potente di influenza positiva ovunque andasse». Inoltre, dopo la serie tv e le varie interpretazioni in tv e al cinema, Ron Ely era stato anche conduttore di un quiz show negli anni ’80.

La tragedia familiare del noto attore

La vita del famoso attore non è stata sempre rose e i fiori. Alcune vicende terribili purtroppo lo hanno segnato finendo anche al centro dell’attenzione mediatica. Una in particolare riguarda l’uccisione nel 2019 di sua moglie Valerie Lundeen Ely, pugnalata a morte nella loro casa di Santa Barbara, in California, dal figlio Cameron Ely. Avvenuta nel 2019

Il figlio allora 30enne è stato poi colpito e ucciso dalla polizia. Un’autopsia su Cameron, ex stella del football americano del college, ha rivelato che era nelle prime fasi di CTE, o encefalopatia traumatica cronica, una malattia degenerativa del cervello.