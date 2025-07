Cinema italiano, stretta sui fondi pubblici, Mollicone: “Mai più soldi ai furbi”

Il settore cinematografico italiano entra in una nuova fase di riforma e rigore. È quanto emerso dal question time alla Camera, dove il presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone (Fratelli d’Italia), ha ribadito l’impegno del Governo nel difendere l’industria cinematografica nazionale da abusi e opacità. Una linea chiara, quella espressa in risposta al Ministro della Cultura Gennaro Giuli, che punta a rafforzare un comparto strategico per l’economia e l’identità italiana, lasciandosi alle spalle storture e privilegi ingiustificati.

Riforma del cinema: cambia la governance

L'orientamento dell'esecutivo è netto: rivedere in profondità le regole che governano il finanziamento pubblico al cinema, a partire dalla governance complessiva del settore. Secondo Mollicone, il Governo Meloni ha già avviato un processo definito come una "rivoluzione copernicana", intervenendo su criteri e strumenti normativi spesso sfruttati in passato da soggetti poco trasparenti. In questo contesto si inserisce il lavoro avviato da Cinecittà, che ha visto l'approvazione di un nuovo piano industriale orientato alla crescita e all'efficienza.

Cinecittà rilancia la produzione: +60% di capacità

Una delle svolte più concrete è quella che riguarda Cinecittà, il polo simbolo del cinema italiano. L'amministratrice delegata Manuela Cacciamani ha firmato un piano industriale che prevede un aumento del 60% della capacità produttiva, nuovi teatri di posa e servizi potenziati. L'obiettivo è rafforzare l'offerta e rispondere a una domanda in crescita. "Chi afferma che i teatri sono vuoti – ha dichiarato Mollicone – dice il falso: nel solo ultimo trimestre non ce n'è stato uno libero e la programmazione è in continua espansione".

Il rilancio passa dunque per l’ottimizzazione delle infrastrutture e la valorizzazione delle competenze esistenti, con l’intenzione dichiarata di riportare Roma e Cinecittà al centro della produzione audiovisiva europea.

Più trasparenza nel tax credit e nei fondi pubblici

Uno dei nodi principali riguarda la gestione dei fondi pubblici, in particolare il tax credit. In passato, lo strumento fiscale ha favorito la produzione cinematografica, ma in alcuni casi è stato oggetto di abusi. Mollicone ha sottolineato che l'intervento del Governo ha come scopo quello di tutelare la parte sana dell'industria da "opacità minoritarie", ribadendo che i fondi pubblici saranno riservati esclusivamente a produttori onesti e competenti.

“Mai più soldi pubblici ai furbi e ai truffatori – ha dichiarato il il presidente della Commissione Cultura della Camera – ma solo a beneficio di chi lavora con serietà. La quasi totalità del settore è composta da professionisti capaci, ed è su di loro che vogliamo investire”. Un messaggio chiaro che, oltre a rappresentare una linea politica, intende ristabilire fiducia e credibilità intorno al sistema di finanziamento pubblico.

Obblighi di programmazione e tutela della produzione indipendente

Il tema della programmazione cinematografica e della tutela della produzione indipendente è un altro capitolo cruciale della riforma. Mollicone ha anticipato che Fratelli d’Italia presenterà una propria proposta per rivedere le regole sugli obblighi di investimento e sulle “finestre cinematografiche”, ovvero i tempi e le modalità di distribuzione delle opere in sala.

L’obiettivo è garantire spazi e opportunità anche alle realtà produttive più piccole, spesso penalizzate da logiche distributive dominate dai grandi operatori. Un bilanciamento che punta a rendere il mercato più equo e competitivo, salvaguardando la pluralità dell’offerta culturale.

Il cinema come racconto del Paese e volano internazionale

Al di là degli aspetti economici, Mollicone ha voluto sottolineare il valore simbolico e identitario del cinema. “È certo un’industria strategica – ha detto – ma per noi è molto di più: è la narrazione dell’immaginario nazionale, la rappresentazione dell’eccellenza italiana all’estero”.

Parole che indicano una strategia non solo economica ma culturale, in cui il cinema diventa uno strumento di diplomazia e soft power, capace di influenzare la percezione dell'Italia nel mondo. Un'industria, dunque, che va protetta e regolata con serietà, ma anche promossa come patrimonio collettivo.

Una linea conservatrice ma riformista

In chiusura del suo intervento, Mollicone ha confermato il sostegno pieno di Fratelli d’Italia all’azione del Ministro Giuli, definita “conservatrice e riformista”. Una formula che riflette la volontà del Governo di tutelare l’identità culturale nazionale, pur agendo con determinazione per correggere errori e inefficienze. L’auspicio è quello di costruire un sistema più solido, trasparente e competitivo, in grado di sostenere il talento italiano e rilanciare la presenza del nostro cinema nel panorama globale.

La riforma del comparto cinematografico non è più rimandabile. Le parole pronunciate in Aula da Federico Mollicone segnano una direzione netta: difesa dei fondi pubblici, lotta agli abusi, valorizzazione della qualità e del merito. Con un piano industriale già in atto a Cinecittà e nuove regole in fase di definizione, il cinema italiano si prepara a cambiare pelle, lasciando alle spalle un modello che ha spesso premiato l’opacità.

