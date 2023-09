Cinema, settembre d’oro al box office: incassi +105% rispetto al 2022

(Adnkronos) – Settembre d'oro al box office con incassi tornati quasi ai livelli di pre-pandemia. Il mese che sta per concludersi ha visto infatti un ritorno massiccio nelle sale con una crescita del 105% degli incassi (39.594.554 euro) rispetto a settembre 2022 (19.276.230) e dell'84% sulle presenze (6.158.361 contro i 3.341.900 di settembre 2022). Un dato che riporta gli incassi della settima arte quasi ai valori pre-pandemia: a settembre 2019 gli incassi al box office ammontavano infatti a 47.254.772 euro, con un distacco del 16% rispetto a quelli del mese in corso, e le presenze erano di 7.061.685 (+13%). E il 2019 è stato un anno che ha segnato una crescita degli incassi del 14,35% e un aumento delle presenze del 13,55% rispetto al 2018. I dati del mese in corso sono anche migliori di quelli di settembre 2018 con un +5% di incassi e un +6% di presenze. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

