Cineto Romano, un weekend per scoprire l’anima segreta di un borgo montano alle porte di Roma

A poco più di un’ora dalla Capitale, tra i rilievi dolci dei Monti Lucretili, Cineto Romano appare come un rifugio naturale e culturale, discreto ma sorprendentemente ricco. Il primo fine settimana di aprile offre un’occasione perfetta per esplorare questo borgo, che conserva nel proprio impianto urbano e nelle sue abitudini quotidiane una memoria viva del Lazio più autentico, dove il tempo sembra seguire ancora i ritmi della terra e delle stagioni.

Un piccolo centro, un grande racconto

Cineto Romano ha poco più di 600 abitanti. Ma ogni strada, ogni pietra del centro storico racconta molto più di quanto i numeri lascerebbero immaginare. Il borgo sorge su un’altura panoramica, lambita dal torrente Licenza, ed è da sempre crocevia tra Roma e la valle dell’Aniene.

Passeggiare tra i suoi vicoli è come sfogliare un libro fatto di architetture medievali, scorci rurali, chiese antiche e silenzi eloquenti. Il cuore del paese è dominato dal Castello Orsini, oggi in parte inglobato nel tessuto abitativo ma ancora riconoscibile per la sua torre merlata e le mura possenti. Nei dintorni, la chiesa di San Giovanni Battista, ricostruita in epoca barocca ma con origini più antiche, custodisce testimonianze dell’identità religiosa del luogo.

Tradizioni contadine e identità collettiva

Uno degli aspetti più interessanti di Cineto Romano è il legame forte, quasi tangibile, che la comunità ha con le proprie radici agricole e pastorali. Qui si coltivano ancora con orgoglio le varietà locali di fagioli, lenticchie e cereali. Ma soprattutto si difende, e si tramanda, l’arte dell’allevamento ovino e della trasformazione casearia.

Il formaggio locale, prodotto da piccole aziende a conduzione familiare, ha un sapore che racconta il pascolo, il clima, il lavoro lento e costante. E il fine settimana del 5 e 6 aprile è anche l’occasione giusta per assaggiarlo, magari durante una delle degustazioni informali nei bar del paese o nelle botteghe dove ancora si vendono formaggi, salumi e dolci come una volta: non imbustati, ma raccontati a voce.

Escursioni tra boschi, sorgenti e mulini dimenticati

Per chi ama camminare, Cineto offre molto più di una semplice passeggiata. Dal centro storico partono diversi sentieri ben segnalati che si inoltrano nei boschi di lecci e castagni, costeggiando piccole sorgenti, ruderi di mulini ad acqua e resti di canali di epoca romana. Il percorso che conduce alla Fonte della Doganella o quello verso la Valle dei Licini sono tra i più suggestivi: cammini semplici, ma immersi in un paesaggio che non ha bisogno di artifici per emozionare.

Non è raro, in primavera, imbattersi in caprioli, volpi o rapaci in volo. E se il tempo lo permette, il silenzio del bosco – rotto solo dal suono dell’acqua e dal fruscio del vento – diventa parte integrante dell’esperienza.

Gastronomia locale: una tavola che parla dialetto

Anche la cucina, a Cineto, segue un’idea semplice e solida: pochi ingredienti, ma di stagione e del posto. Nei ristoranti e nelle trattorie che aprono durante il fine settimana, si possono gustare piatti che hanno il sapore di casa: gnocchi al sugo di castrato, polenta con spuntature, fagioli con le cotiche, e poi le immancabili pizzole fritte – simili a piccole crespelle salate – servite calde, spesso con miele o pecorino.

Non esiste un menù fisso: ogni cuoco locale, ogni famiglia, ha la propria versione, tramandata da madri e nonne. E in questo risiede la vera unicità dell’esperienza gastronomica: piatti che non seguono mode, ma storie familiari.

Un tempo lento, che si lascia vivere

Cineto Romano non è un borgo “da evento”. Non ci sono file, né visite guidate ogni ora. È un posto da scoprire senza aspettative prefabbricate, lasciandosi sorprendere dai dettagli: una panchina all’ombra con vista sulla vallata, un forno che apre alle 6 per il pane, un anziano seduto davanti alla porta di casa che ti saluta con un cenno e, se vuoi, ti racconta qualcosa di quando qui c’erano ancora le transumanze.

È questo il vero valore di un fine settimana a Cineto. Non vedere, ma sentire. Sentire che la bellezza non ha bisogno di essere scenografica per essere profonda, e che i piccoli borghi laziali – se vissuti con rispetto e attenzione – hanno ancora molto da insegnare sul nostro rapporto con il territorio, con il tempo, e con gli altri.

© Riproduzione riservata