Cinghiali a Roma, Lunerti: problema non solo per la sicurezza stradale ma anche per la salute pubblica

A Roma, nella zona di Bufalotta, i cinghiali sono diventati una presenza abituale. I residenti ormai li vedono quotidianamente aggirarsi per le strade, e non si tratta più di avvistamenti sporadici.

Cinghiali alla Bufalotta, a rischio sicurezza pubblica

Un recente video girato da un abitante della zona ha mostrato ben sette esemplari muoversi tra via Flora e via Muscetta. Questi incontri non solo sono fonte di preoccupazione per la sicurezza pubblica ma anche per il degrado ambientale che ne consegue.

Il parere dei politici

Manuel Bartolomeo, capogruppo di Fratelli d'Italia al municipio Montesacro, sottolinea che la frequente comparsa dei cinghiali è legata alla perdita del loro habitat naturale e all'abbondanza di rifiuti nei parchi urbani.

“I parchi offrono riparo e cibo – spiega Bartolomeo – ma creano anche situazioni di rischio per pedoni e ciclisti”, aggiungendo che è essenziale proteggere sia gli animali sia i cittadini. Le misure urgenti includono una gestione più efficace dei rifiuti e l’installazione di barriere fisiche.

Esperienze passate a Bufalotta

Non è la prima volta che i cinghiali vengono segnalati a Bufalotta. Solo lo scorso luglio, un’altra famiglia di sei esemplari è stata vista nelle vicinanze della Filiale Italiana dei Testimoni di Geova. Questi animali spesso si spingono verso le aree abitate in cerca di cibo.

Come intervenire secondo gli esperti

L’etologo Andrea Lunerti avverte che i cinghiali possono rappresentare un problema non solo per la sicurezza stradale ma anche per la salute pubblica, fungendo da vettori di malattie come la peste suina. Per gestire questa situazione senza danneggiare gli animali, suggerisce l’uso di recinti mobili per catturare temporaneamente i cinghiali senza causare loro sofferenza.