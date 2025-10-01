Ciociaria, il pranzo della domenica in famiglia lo ritrovi al “Frantoio” di Boville Ernica

Quando la domenica si trasforma in festa della tavola, poche esperienze possono competere con un pranzo al ristorante Il Frantoio di Boville Ernica, guidato da Luigi Antonacci. In questo borgo noto come “città dell’olio”, ogni piatto racconta un pezzo di territorio: dalla pizza agli antipasti, al celebre tiramisù, passando per i primi e le carni. Tutto fatto in casa, in famiglia, con i migliori prodotti del territorio.

Il Frantoio è un punto di riferimento gastronomico in Ciociaria, capace di unire gusto, cultura e identità locale, enfatizzato anche dai riconoscimenti dell'oleicoltura ciociara e dal prestigio storico-artistico di Boville.

Boville Ernica: un borgo da scoprire attraverso la cucina de “Il Frantoio”

Boville Ernica, situato sulla cima di una collina che domina le valli del Sacco e del Liri, è uno dei Borghi più belli d’Italia e parte della rete dei borghi medievali del Lazio. La sua cinta muraria, con diciotto torri e tre porte antiche, è ben conservata. Nel centro storico si trova il complesso di Palazzo Filonardi con l’abbazia di San Pietro Ispano, che custodisce il rarissimo “Angelo di Giotto” in mosaico e un sarcofago paleocristiano con bassorilievi che raffigurano scene della Natività (il più antico presepe scolpito conosciuto).

Queste relazioni tra arte, storia e spiritualità rendono il borgo un’attrattiva notevole per il turismo culturale.

Sul versante agricolo, Boville è inserito nel circuito delle Città dell’Olio e conserva una forte identità oleicola, con coltivazione della cultivar Itrana e con l’olio extravergine locale spesso premiato in concorsi nazionali (Ercole Olivario, altri riconoscimenti) negli ultimi anni.

Il Museo dell’Olio e dell’Olivo dei Monti Ernici offre ai visitatori una panoramica storica e sensoriale sull’olivicoltura, con degustazioni di olio estratto localmente.

L’olivicoltura è una delle colonne portanti del patrimonio enogastronomico, con l’olio extra vergine ciociaro che ha raggiunto altissimi livelli qualitativi anche grazie a produzioni professionali e biologiche.

Infine, Boville Ernica è un punto di passaggio nelle proposte di turismo lento e enogastronomico in Ciociaria — per chi cerca esperienze autentiche lontane dal turismo di massa.

Questi elementi costituiscono il contesto identitario in cui si inserisce il pranzo domenicale al Frantoio: non mera ristorazione, ma dialogo vivo con il territorio.

Il Frantoio: identità, filosofia e ruolo territoriale

Il Frantoio non è un ristorante qualunque: la scelta del nome parla già chiaro: il locale nasce infatti da un antico frantoio recuperato e trasformato in spazio accogliente, in cui l’olio extravergine locale è protagonista. Luigi Antonacci ha declinato questa vocazione con coerenza: ogni fase del pranzo domenicale — dagli antipasti al dolce — vede l’olio come filo conduttore, sia come condimento diretto sia come ingrediente nelle ricette. Così, ospiti del Frantoio non gustano semplicemente piatti ciociari, ma partecipano a un’esperienza che intreccia cultura agricola, memoria locale e qualità gastronomica.

Sul piano territoriale l’impatto è visibile: ogni domenica il ristorante richiama visitatori che approfittano per esplorare Boville, i vicoli medievali, le mura, Palazzo Filonardi, l’Abbazia, e altre attrazioni nei dintorni (itinerari naturalistici, oliveti, paesaggi). Questo genera un effetto volano: il pranzo diventa un motivo per scoprire il borgo e contribuire all’economia locale, dall’accoglienza alla promozione turistica. Le istituzioni locali spesso valorizzano iniziative di questo genere, perché mostrano come enogastronomia e cultura possano essere leva di sviluppo sostenibile.

Il menù della domenica a “Il Frantoio”: viaggio nei sapori di Ciociaria

Antipasti

L’apertura del pranzo è affidata a una selezione ricca e ben calibrata. Si trovano oltre alla pizza sfornata di continuo, affettati locali, salumi e prosciutti artigianali, formaggi tipici del territorio (talvolta con affinamento locale), verdure in conserva o grigliate (zucchine, melanzane, peperoni) conditi con l’eccellente olio extravergine di Boville. Non mancano bruschette con pane casereccio e olio appena spremuto, crostini caldi, lumache al sugo, frittelline stagionali e antipasti caldi legati alla tradizione contadina.

In questa fase, il commensale percepisce subito l'identità territoriale: i prodotti sono semplici ma ben eseguiti, nessuna velleità ricercata fine a sé stessa, ma grande attenzione al legame con il territorio.

Primi piatti

Il cuore del pranzo si manifesta nei primi, dove la pasta fatta in casa regna sovrana.

Classici come fettuccine al ragù (lenta cottura di carne in sugo profumato) e tagliatelle ai funghi porcini trovano spazio, accanto a varianti stagionali (funghi, tartufi, verdure) capaci di valorizzare le materie prime disponibili.

Anche la pasta corta trova il suo spazio condita con la zucca, le melanzane, il guanciale, il pecorino. Talvolta compare anche un formato particolare, magari gnocchi, passatelli o gnocchetti fatti a mano, secondo la fantasia dello chef e la disponibilità del giorno.

Carni

Dopo i primi, è il turno delle carni, presentate con cura e abbinate a contorni stagionali.

Dopo i primi, è il turno delle carni, presentate con cura e abbinate a contorni stagionali.

Tra le opzioni che spesso compaiono vi sono:

Coniglio alla ciociara : una ricetta tipica, lenta e saporita, con aromi locali e un fondo di cottura che valorizza l’olio e le erbe.

: una ricetta tipica, lenta e saporita, con aromi locali e un fondo di cottura che valorizza l’olio e le erbe. Abbacchio al forno con patate : carne di agnello tenera, cotta con rosmarino, aglio e olio, accompagnata da patate arrostite.

: carne di agnello tenera, cotta con rosmarino, aglio e olio, accompagnata da patate arrostite. Tagliate o bistecche selezionate alla brace, servite con verdure di stagione, insalate rusticane, oppure funghi saltati.

Ogni piatto di carne mette in mostra la capacità del Frantoio di unire la materia prima locale con modalità di cottura curate, in cui l’olio e altri condimenti locali contribuiscono più che come semplice “aggiunta”.

Dolci e il tiramisù leggendario

Il gran finale del pranzo è affidato ai dolci fatti in casa, che cambiano spesso in base alla stagionalità: crostate, tortini al cioccolato, semifreddi, creme alla frutta. Ma in tutti i casi, il protagonista è il tiramisù del Frantoio: cremoso, bilanciato, con caffè aromatico, mascarpone vellutato e sapiente dosaggio dello zucchero, è diventato un vero “marchio” del locale. Molti clienti tornano anche solo per assaporare quel dolce che riesce a chiudere con eleganza un percorso gastronomico ricco. Le recensioni lo considerano come il miglior tiramisù della Ciociaria, sottolineando la freschezza degli ingredienti e l’armonia dei sapori.

Perché il Frantoio a Boville Ernica funziona: conseguenze positive per il territorio

Aumento delle visite domenicali a Boville Ernica, con ricadute su musei, percorsi storici, botteghe artigiane e attività complementari.

Maggiore visibilità per l’olio locale e per l’agricoltura della zona, con possibile incremento delle vendite di olio e prodotti agroalimentari locali.

Valorizzazione del brand “Ciociaria autentica” che può attrarre turisti gastronomici alla ricerca di esperienze genuine.

che può attrarre turisti gastronomici alla ricerca di esperienze genuine. Opportunità per collaborazioni tra ristoranti, produttori locali e amministrazioni per eventi, degustazioni e promozione agroalimentare.

Che dicono gli ospiti de Il Frantoio

Le famiglie parlano di “pranzo senza stress” dove i genitori possono godersi il momento e i bambini sono accolti con attenzione.

I visitatori esaltano l’equilibrio tra sapore e autenticità: “non un locale da turista, ma da appassionati della tavola vera”.

Tutti segnalano la puntualità nel servizio, la pulizia, la location suggestiva e il rapporto qualità-prezzo come elementi che fanno la differenza.

Le amministrazioni locali e associazioni culturali e turistiche spesso segnalano il Frantoio come eccellenza gastronomica locale, inserendolo nei percorsi promozionali del territorio.

Il pranzo domenicale al ristorante Il Frantoio di Boville Ernica è una sintesi riuscita di tradizione, identità territoriale e qualità gastronomica. Tra antipasti genuini, pizza, primi artigianali, carni ben lavorate e il leggendario tiramisù finale, ogni portata racconta il legame con il territorio ciociaro e con la cultura dell’olio.

In un borgo già ricco di storia, arte e fascino — Boville Ernica — il Frantoio trova la sua naturale collocazione: vicino ai visitatori che cercano autenticità, vicino a chi ama il buon cibo radicato in un luogo, vicino a una comunità che può trarre beneficio dalla sinergia tra enogastronomia e promozione turistica.

Chi cerca il miglior ristorante della domenica in Ciociaria, con piatti che parlano del territorio e un contesto che emoziona, al Frantoio troverà molto più del pranzo: sarà un’esperienza da ricordare.