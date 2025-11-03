Un tentativo di furto in abitazione è stato sventato nel pomeriggio di ieri a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia.

Pontecorvo, furto sventato: inseguimento ad alta velocità sull’A1

L’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione dei reati predatori, in particolare dei furti ai danni di abitazioni private, fenomeno che nelle ultime settimane ha registrato un incremento in diverse aree della Ciociaria.

Durante il pattugliamento di una zona residenziale alla periferia della città, i militari hanno notato tre persone con il volto coperto uscire in fretta da un’abitazione e salire a bordo di un’Audi RS3 grigia, dove li attendeva un quarto complice al volante. L’auto, di grossa cilindrata, si è immediatamente allontanata a tutta velocità, dando inizio a un inseguimento tra le campagne circostanti.

Inseguimento tra Pontecorvo e San Giorgio a Liri

La pattuglia dei Carabinieri si è messa subito sulle tracce del veicolo sospetto, mentre altre gazzelle della Compagnia di Pontecorvo e della Compagnia di Cassino sono state allertate per bloccare le vie di fuga. L’inseguimento si è sviluppato lungo strade provinciali e tratti di campagna tra Pontecorvo e San Giorgio a Liri, in un’area caratterizzata da un fitto reticolo di vie secondarie che la banda ha cercato di sfruttare per seminare i militari.

Pontecorvo, tentato furto: ladri in fuga verso Napoli

Nonostante il dispiegamento di mezzi e la rapidità dell'intervento, l'Audi RS3 è riuscita a guadagnare terreno, proseguendo a velocità sostenuta verso l'autostrada A1. L'auto in fuga è stata intercettata nei pressi del casello di Cassino, dove ha imboccato l'ingresso in direzione Napoli, riuscendo infine a far perdere le proprie tracce.

Fuga sull’A1, l’Audi RS3 fa perdere le proprie tracce

La dinamica della fuga, descritta dai militari intervenuti, ha confermato la spregiudicatezza e la pericolosità della banda. Durante la corsa sull’autostrada A1, il conducente dell’Audi ha effettuato manovre azzardate, zigzagando tra le altre vetture e mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti in transito.

Immediatamente è stato richiesto l’intervento della Polizia Stradale, che ha predisposto posti di controllo lungo la direttrice in direzione sud. Tuttavia, nonostante il coordinamento tra le forze dell’ordine, la vettura è riuscita a far perdere le proprie tracce, probabilmente grazie alla potenza del mezzo e alla conoscenza delle vie di fuga alternative.

Le prime verifiche sull’auto hanno confermato che si tratta di un modello di grande potenza, spesso utilizzato dalle bande specializzate in furti in abitazione per la capacità di garantire fughe rapide e difficili da intercettare.

La banda costretta alla fuga a mani vuote

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i quattro uomini erano già riusciti a introdursi all'interno di una casa privata, ma l'arrivo imprevisto della "Gazzella" dell'Aliquota Radiomobile ha interrotto sul nascere il tentativo di furto. I militari, giunti proprio mentre i malviventi si trovavano ancora nelle vicinanze dell'abitazione, hanno costretto la banda a una fuga precipitosa, impedendo così che l'azione venisse portata a termine.

Nessun danno all'interno dell'abitazione, se non alcuni segni di effrazione che confermano l'intenzione di compiere il furto. I proprietari, che non si trovavano in casa al momento dei fatti, sono stati successivamente informati dell'accaduto e hanno potuto constatare come l'intervento dei Carabinieri abbia evitato il peggio. Pontecorvo, Carabinieri in azione

Indagini in corso

L’attività investigativa è ora nelle mani dei militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Pontecorvo, che stanno lavorando per risalire all’identità dei quattro fuggitivi. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area e lungo i percorsi di fuga, sia urbani sia autostradali, nella speranza di ottenere elementi utili al riconoscimento del veicolo o dei suoi occupanti.

Particolare attenzione è rivolta alla targa dell’Audi RS3, di cui si stanno verificando eventuali corrispondenze con vetture rubate o intestate a prestanome. Le modalità operative del gruppo, unite alla tipologia del veicolo utilizzato, fanno ipotizzare che possa trattarsi di una banda organizzata e già attiva in altri episodi simili avvenuti nella provincia di Frosinone e nelle aree limitrofe.

La risposta dei Carabinieri

Il tentativo di furto sventato a Pontecorvo conferma l’efficacia dei servizi di controllo disposti dall’Arma per contrastare i reati predatori. La presenza costante delle pattuglie sul territorio, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, rappresenta un elemento di prevenzione fondamentale per scoraggiare bande itineranti e soggetti dediti ai furti in abitazione.

Operazioni come quella di ieri testimoniano la capacità di reazione rapida e coordinata delle forze dell’ordine, che anche in questo caso hanno evitato che un episodio potenzialmente grave si trasformasse in un danno concreto per i cittadini.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di individuare e assicurare alla giustizia i responsabili dl tentato furto.