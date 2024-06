Circolare del Ministero, aperto il bando che tutti aspettavano | 2507,55€ lordi al mese: disponibili migliaia di posti

Il bando più atteso da tutti è realtà, entrano tantissimi soldi nelle tasche.

Non viviamo in un periodo semplice, dal punto di vista lavorativo ed economico. Molti italiani, infatti, a partire dalla pandemia del 2020 in poi hanno vissuto difficoltà professionali anche importanti, che li hanno portati a vedersi ridimensionate sia le mansioni che le entrate economiche di fine mese. In un panorama del genere, l’aumento del costo della vita di questi ultimi mesi dà un’ulteriore mazzata alle finanze domestiche.

Oggi, però, diamo una bella notizia a tutti quei cittadini che si trovano in una situazione economica di certo non piacevole. Sebbene possa non sembrare la salvezza, di fatto a volte anche cambiare lavoro può dare quella sferzata di aria nuova che dona sia rilassatezza che nuove speranze, economiche ma non solo.

Ecco quindi qual è uno dei bandi più attesi degli ultimi anni che oggi, finalmente, è diventato realtà: l’occasione è ghiotta e sono tantissimi gli italiani che possono prenderne parte. Ecco di che cosa si tratta: promessi tantissimi soldi.

Concorso per diventare insegnanti: ecco la materia e lo stipendio

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha finalmente firmato i due bandi che disciplinano le procedure ordinare per il reclutamento di docenti di religione nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie d’Italia. I posti disponibili sono in tutto 1928, ripartiti tra i 927 per la scuola dell’infanzia e della primaria e i 1001 della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Da considerare, poi, anche i 4500 posti destinati alle procedure straordinarie, anch’essi da ripartire sui più livelli. In totale, ci saranno 6428 assunzioni.

Il bando è decisamente molto atteso da tutti gli italiani poiché, di fatto, è il secondo dopo la prima (e fino ad ora unica) procedura del febbraio 2004, con la quale è stato istituito l’insegnamento della religione cattolica. “Grazie a docenti competenti e motivati, avremo maggiori occasioni di approfondimento della nostra storia ma anche di confronto sui principi che rappresentano le radici della nostra civiltà“, ha commentato il Ministro stesso.

Qual è lo stipendio

In Italia, lo stipendio di un insegnante dipende dal luogo in cui lavora: le cifre, per i maestri della primaria e per i professori della secondaria di primo e di secondo grado, sono infatti diverse. Nella primaria, lo stipendio mensile lordo di un insegnante di religione va dai 1871.93 euro per chi ha da 0 a 8 anni di servizio fino ai 2724.94 euro per chi ha più di 35 anni di servizio.

Nelle scuole secondarie, invece, le cifre più alte si hanno alle superiori dove, per chi ha più di 35 anni di servizio, lo stipendio mensile lordo può arrivare fino a 3123.99 euro!