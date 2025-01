Circondata da una collina graziosa, si eleva il borgo dello SCRITTORE | Perla incredibile alle porte di Roma

Il borgo dello scrittore affascina gli amanti della letteratura come chi apprezza la natura: è un autentico gioiello.

Una volta che avrai scoperto questo piccolo tesoro del Lazio vorrai tornarci ogni fine settimana.

Il borgo dello scrittore è unico: qui il tempo sembra essersi fermato. Non crederai ai tuo occhi.

Il bello è che questo paradiso prezioso si trova a due passi dalla capitale d’Italia: ecco il paesino medioevale da visitare almeno una volta nella vita.

Scopri dove sorge il comune del Lazio costruito nel 1400, dove si respira ancora oggi un’atmosfera medioevale.

Borgo dello scrittore, la gemma del Lazio

Nel cuore del Lazio c’è un piccolo comune dove la gastronomia locale, fatta di prodotti tipici ed eccellenze uniche, gli eventi culturali , l’antico centro storico e i molteplici scorci da cartolina creano uno scenario da sogno. Viene chiamato il borgo dello scrittore ed è un posto speciale, da visitare almeno una volta nella vita.

Non è una cittadina come tutti gli altri, perché qui la storia e la natura si fondono alla perfezione. Il borgo in questione si trova nella Riserva Naturale dei Monti Ausoni ed è famoso, tra le altre cose, anche per il suo bellissimo Castello antico. Scopri dove si trova di preciso, quanto dista dalla città di Roma e che cosa ha di particolare, da offrire ai visitatori.

Dove si trova il paesino speciale a due passi da Roma

Il comune di cui parliamo sorge a circa 89 km da Roma. Dunque si può raggiungere guidando per un’ora e 40 circa. La cittadina in questione offre una un’esperienza unica a chi decide di scoprire il suo centro storico. Tra le stradine antiche, edificate nel lontano 1400, sorge la bellissima chiesa di Santa Maria Assunta. Il vero nome della cittadina è stato rinvenuto la prima volta su un documento del 1169. Come si legge sul sito web www.lazionascosto.it, questo fu ritrovato nell’archivio della Collegiata di Santa Maria in Sermoneta. Questo piccolo gioiello del Lazio si chiama Bassiano.

Bassiano venne trasformato in un tipico villaggio fortificato attorno al XIII secolo. Ancora oggi è possibile ritrovare la struttura originaria del borgo medievale e restano anche intatte le mura torrite e le case Torri. Inoltre qui è possibile vedere visitare la chiesa di Sant’Erasmo, risalente al dodicesimo secolo e la chiesa di San Nicola, del 1200. Il soprannome di borgo dello scrittore è dovuto alla storia e alla fama di un personaggio noto. Bassino infatti è stata la patria del celebre umanista Aldo Manuzio.