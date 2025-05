Cisterna di Latina, al via la Festa di Primavera: il programma dell’evento

C’è un’energia diversa che attraversa viale delle Province in questi giorni. Non è solo il cambio di stagione o il sole più generoso. È l’attesa di una festa che racconta qualcosa di più profondo: un patto intergenerazionale tra chi immagina la città del futuro e chi oggi la vive, la plasma, la abita con nuovi bisogni e nuove forme di espressione. Sabato 10 maggio, a partire dalle 17, il Centro di Aggregazione Giovanile 2Time aprirà le porte per la sua Festa di Primavera, un evento pensato dai giovani per i giovani, con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Cisterna.

Festa di Primavera, l’evento

Non sarà un semplice pomeriggio di svago. Sarà, piuttosto, un momento in cui musica, performance artistiche, sport e relazioni troveranno un punto d’incontro. E soprattutto, sarà l’occasione per conoscere da vicino uno dei luoghi più attivi e simbolici della città: quel centro accanto al Palazzetto dello Sport che negli ultimi mesi è diventato un laboratorio permanente di inclusione e creatività per ragazze e ragazzi dai 16 ai 35 anni.

Il calendario della Festa è ricco ma non affollato. C’è spazio per il divertimento, ma anche per il confronto e la condivisione. Tra le attività previste: DJ set, spettacoli di giocoleria, tornei di ping pong, biliardino e FIFA, oltre a una sezione dedicata al live painting, con giovani artisti locali che daranno colore ai muri e agli spazi del centro. Stand gastronomici con panini e bibite renderanno l’evento accessibile a tutti, mentre punti informativi permetteranno ai partecipanti di scoprire le progettualità future del Centro 2Time.

L’iniziativa non nasce come evento isolato, ma come naturale prosecuzione di un percorso avviato sul territorio. “Il Centro è uno spazio vivo, aperto, attraversabile. Non solo una sede fisica, ma un punto di riferimento emotivo e relazionale”, spiega Riccardo D’Angelo, presidente dell’associazione che anima il centro. “Oggi offriamo ai nostri coetanei ciò che un tempo noi stessi avremmo voluto trovare”.

Il sindaco Mantini: “Espressione concreta di un percorso di protagonismo giovanile”

La vera forza del 2Time sta nella sua capacità di aver saputo nascere e crescere dal basso, intercettando esigenze reali della comunità giovanile di Cisterna. Non si tratta di un progetto “calato dall’alto”, ma di un esperimento riuscito di co-progettazione urbana e sociale, che ha visto convergere energie associative, sostegno politico e visione amministrativa.

A confermarlo sono anche le parole del sindaco Valentino Mantini e dell’assessora al Welfare Stefania Krilic: “Siamo felici di sostenere iniziative che valorizzano la partecipazione attiva delle nuove generazioni. Il Centro di Aggregazione Giovanile è uno spazio fondamentale per la crescita, il dialogo e l’inclusione. La Festa di Primavera è l’espressione concreta di un percorso di protagonismo giovanile che vogliamo continuare a incoraggiare”.

Dietro a ogni torneo organizzato, a ogni decorazione disegnata, a ogni dj che suonerà c’è un lavoro silenzioso di cura, ascolto e fiducia reciproca. Il 2Time non è solo un posto dove “passare il tempo”, ma dove costruire tempo: tempo di qualità, tempo condiviso, tempo fertile per immaginare nuove traiettorie di cittadinanza.

© Riproduzione riservata