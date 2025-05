Cisterna di Latina, alle porte la rassegna estiva di eventi sportivi: come si può presentare la propria proposta

L’estate 2025 sarà all’insegna dello sport per tutti con la rassegna “Sport in Comune 2025”, promossa dall’Amministrazione comunale e pronta ad animare il centro cittadino nei fine settimana compresi tra il 13 giugno e il 20 luglio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Sport in Comune 2025”, tutte le informazioni

Un mese di eventi sportivi all'aperto che coinvolgeranno alcune delle principali piazze e aree urbane: Piazza XIX Marzo, Piazza Saffi, Piazza Amedeo di Savoia, Largo Silvio Pellico, Largo Risorgimento, Corso della Repubblica, e il centro sportivo Plinio il Vecchio. Le giornate interessate dalla rassegna saranno: 13, 14, 15 – 20, 21, 22 – 27, 28, 29 giugno e 4, 5, 6 – 11, 12, 13 – 18, 19, 20 luglio.

Per arricchire il calendario con iniziative di qualità, il Comune lancia un invito pubblico rivolto ad associazioni sportive e culturali, scuole, società sportive e gruppi informali. Chi è interessato a proporre attività sportive (esibizioni, tornei, laboratori, dimostrazioni, giochi motori e simili) può presentare la propria manifestazione di interesse e può farlo in due modalità: in formato cartaceo, con consegna a mano o invio tramite raccomandata A/R, in busta chiusa riportante la dicitura "Manifestazione di interesse alla partecipazione alla rassegna Sport in Comune 2025" all'indirizzo dell'Ufficio Protocollo del Comune, o in formato elettronico, tramite PEC all'indirizzo mail@pec.comune.cisterna.latina.it.

L’istanza dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando il modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune, entro e non oltre la mezzanotte di venerdì 30 maggio; ovviamente, le richieste pervenute entro tale termine non saranno prese in considerazione. Per informazioni e supporto, è possibile rivolgersi agli uffici comunali competenti.

