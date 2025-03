Cisterna di Latina. Morte Satnam Singh, il Comune si costituisce parte civile

La Giunta comunale di Cisterna di Latina ha approvato una delibera che sancisce la volontà di costituirsi parte civile nel processo penale riguardante la tragica morte di Satnam Singh, bracciante di origine indiana, vittima di presunti abusi sul lavoro. Un atto di forte valenza simbolica e morale, finalizzato a ribadire l’impegno dell’Amministrazione comunale nella tutela dei diritti umani e della dignità delle persone, specialmente quelle appartenenti a categorie socialmente vulnerabili.

Comune di Cisterna di Latina, la costituzione come parte civile

Con la delibera approvata, il Comune ha affidato il mandato all’avvocato Maria Belli del Foro di Latina, che si occuperà di presentare la richiesta di costituzione alla Corte di Assise di Latina nella prima udienza fissata per il 1° aprile. L’avvocato Belli, mostrando estrema sensibilità e adesione ai valori dell’Ente, ha accettato di patrocinare gratuitamente il caso. Un gesto che riflette il forte senso di giustizia e la volontà di contrastare ogni forma di sfruttamento lavorativo e violazione dei diritti umani.

“La disponibilità dell’avvocato Belli a rappresentare l’Ente senza compenso economico – si legge nella delibera – dimostra una profonda sintonia con l’impegno morale e sociale dell’Amministrazione, che si pone come baluardo a difesa dei lavoratori, in particolare quelli stranieri, vittime di abusi e sfruttamento”.

Il Sindaco: “Un atto dovuto e necessario”

Il Sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha espresso con fermezza l’importanza della decisione presa dall’amministrazione: “Costituirsi parte civile è un atto dovuto, vista la gravità delle circostanze che hanno portato alla morte di un lavoratore, in totale spregio dei diritti umani fondamentali. Il Comune di Cisterna, territorio che Satnam Singh e la compagna Soni avevano scelto come casa, rappresenta l’intera comunità e promuove il progresso civile, il rispetto della vita e delle diversità etniche, linguistiche, culturali e religiose”.

Dopo la morte di Satnam Singh, l’Amministrazione comunale si è immediatamente mobilitata per offrire sostegno alla famiglia, predisponendo una raccolta fondi e mettendo a disposizione i locali comunali per accogliere il fratello della vittima, Amritpal Singh, giunto in Italia con il supporto della UILA Latina e Frosinone. Gli arredi degli alloggi sono stati forniti dalla FLAI CGIL Roma e Lazio, in un gesto di concreta solidarietà.

