Civitavecchia, Angelilli commissario per la reindustrializzazione: 100 milioni e un bando Ue da 20

La reindustrializzazione di Civitavecchia entra in una fase nuova e delicata: il Governo ha affidato a Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, il ruolo di commissario straordinario per coordinare il rilancio del territorio, con un obiettivo dichiarato che mette insieme innovazione, sostenibilità e occupazione. È un passaggio che intreccia politica industriale, transizione energetica e tenuta sociale di un’area che ha vissuto per anni sull’equilibrio garantito dalla grande produzione elettrica e dall’indotto collegato.
Un commissario “acceleratore” per investitori e procedure
La nomina è stata proposta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e formalizzata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, affidando ad Angelilli un mandato operativo: coordinare il completamento dei progetti di riconversione industriale, sostenere le imprese, salvaguardare i livelli occupazionali, attrarre investimenti strategici e accompagnare lo sviluppo energetico da fonti rinnovabili. Il perimetro è ampio e non è solo amministrativo: per riuscire serve mettere in fila tempi, competenze e responsabilità, riducendo i rallentamenti burocratici che spesso bloccano le trasformazioni territoriali.
Angelilli ha presentato in Regione le linee guida del mandato insieme al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e al deputato Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare sulle periferie. In quel contesto è stato ribadito che l’azione commissariale dovrà funzionare da “acceleratore” per investitori e aziende, con un doppio binario di risorse: un fondo governativo da 100 milioni per la reindustrializzazione e un bando da 20 milioni di fondi europei finalizzato ad attrarre nuovi insediamenti e progetti produttivi.
I 100 milioni e il bando Ue: leva pubblica per un nuovo ciclo industriale
Sul piano istituzionale la dote finanziaria serve a un risultato immediato: rendere credibile la prospettiva di una riconversione non soltanto annunciata, ma praticabile. In un’area portuale e manifatturiera, dove la logistica può diventare un fattore competitivo, le risorse pubbliche agiscono come garanzia e come stimolo: riducono il rischio iniziale per chi investe e aiutano a creare infrastrutture e servizi che facilitano l’insediamento di nuove filiere.
Qui entra in gioco anche la Zona logistica semplificata, richiamata come parte dell’architettura complessiva: in teoria dovrebbe offrire condizioni più snelle, utili a far convivere porto, intermodalità e manifattura avanzata. La regia commissariale, se efficace, può trasformare strumenti già previsti in cantieri veri, con ricadute su formazione, qualificazione tecnica e lavoro stabile.
Torrevaldaliga Nord, “riserva fredda” e indotto: l’urgenza delle scelte
Il punto più sensibile resta il destino della centrale Enel di Torrevaldaliga Nord (TVN), ex perno energetico e occupazionale. La centrale, con potenza installata complessiva pari a 1980 MW e tre gruppi da 660 MW, ha rappresentato per anni un motore economico, oltre che un nodo energetico nazionale. Oggi il quadro è cambiato: la produzione a carbone è stata fermata e l’impianto è stato collocato in “riserva fredda”, cioè mantenuto nelle condizioni tecniche per una eventuale riattivazione in caso di emergenze di approvvigionamento.
Sul territorio l’effetto è già misurabile: l’indotto ha iniziato a ridursi e, assieme ai numeri, è calata la percezione di certezza sul futuro. Il tema, quindi, non è soltanto industriale. È sociale, perché riguarda lavoratori qualificati, famiglie, servizi collegati, e il tessuto di piccole e medie imprese che ha costruito competenze specifiche proprio grazie alla centrale.
Le manifestazioni d’interesse: 29 proposte, 48 progetti, ma tempi ancora incerti
Il Governo ha ricevuto 29 manifestazioni di interesse per 48 progetti presentati da soggetti potenzialmente interessati alla riconversione dell’area e dell’impianto. La valutazione è affidata a Invitalia e, secondo quanto illustrato, i progetti saranno esaminati con criteri legati all’impatto e alla solidità dell’investimento nel lungo periodo, con un’attenzione particolare al piano industriale e alle ricadute occupazionali. È un passaggio decisivo perché separa la fase delle intenzioni da quella delle scelte, e perché ogni ritardo rischia di lasciare il sito in una sospensione dannosa.
Per questo il mandato di Angelilli assume un valore concreto: imporre coordinamento, garantire tempi, mettere attorno allo stesso tavolo ministeri competenti e soggetti industriali, evitando che la “riserva fredda” diventi un parcheggio senza prospettiva.
Regione e Comune: cooperazione necessaria, tensioni politiche sullo sfondo
C’è anche un aspetto politico-istituzionale che pesa sul percorso. In una città guidata da una coalizione di centrosinistra, con il sindaco Marco Piendibene, la presenza di un commissario nominato dal Governo e affiancato dalla Regione può essere letta come occasione o come elemento di frizione. Nella presentazione in Regione, Rocca ha richiamato la necessità di valutare in modo imparziale ciò che risulta migliore per Civitavecchia e ha invitato il Comune a considerare l’adesione al Consorzio Industriale del Lazio, passaggio che, nelle intenzioni, dovrebbe facilitare l’accesso a strumenti e risorse collegate al percorso di rilancio.
La partita istituzionale si giocherà sul merito: capacità di spendere risorse, trasformarle in cantieri e contratti, costruire un profilo industriale coerente con transizione energetica e competitività. E soprattutto sul lavoro: Angelilli ha annunciato che l’11 febbraio sarà a Civitavecchia per incontrare le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di definire tutele e prospettive in una fase che non può permettersi vuoti.