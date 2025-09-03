MENU
Civitavecchia, operazione “Nerone”: maxi blitz anti-droga di Polizia e Carabinieri

La rete era saldamente radicata nel territorio e fungeva da snodo cruciale per l'importazione internazionale di cocaina dal Ecuador e dalla Colombia
Caserma dei Carabinieri di Civitavecchia
Caserma dei Carabinieri di Civitavecchia

Una nuova alba per la città di Civitavecchia, con le forze dell’ordine che, in una mossa concertata tra polizia e carabinieri, hanno dato il via a un’operazione di vasta scala contro il traffico di droga. L’iniziativa era stata caldeggiata dalla Procura che da tempo aveva nel mirino alcune figure chiave coinvolte in questa complessa rete criminale.

Civitavecchia, maxi blitz dei Carabinieri e Polizia contro la droga

La mattinata si è aperta con l’esecuzione di sei ordinanze di custodia cautelare: quattro persone sono state portate in carcere e due sono finite agli arresti domiciliari. I destinatari di questi provvedimenti sono accusati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, insieme a una serie di altri reati connessi alle loro attività illecite.

Operazione “Nerone” scattata all’alba

L’operazione ha preso il nome di “Nerone”, un riferimento agli incendi dolosi legati al gruppo criminale. Questo non è il primo colpo inferto alla gang: azioni precedenti avevano già portato all’arresto di tre persone e all’indagine su altre quattro. La rete era saldamente radicata nel territorio e fungeva da snodo cruciale per l’importazione internazionale di cocaina dal Ecuador e dalla Colombia.

Arresti Carabinieri Polizia Spaccio

