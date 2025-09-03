Civitavecchia, operazione “Nerone”: maxi blitz anti-droga di Polizia e Carabinieri

Una nuova alba per la città di Civitavecchia, con le forze dell’ordine che, in una mossa concertata tra polizia e carabinieri, hanno dato il via a un’operazione di vasta scala contro il traffico di droga. L’iniziativa era stata caldeggiata dalla Procura che da tempo aveva nel mirino alcune figure chiave coinvolte in questa complessa rete criminale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Civitavecchia, maxi blitz dei Carabinieri e Polizia contro la droga

La mattinata si è aperta con l'esecuzione di sei ordinanze di custodia cautelare: quattro persone sono state portate in carcere e due sono finite agli arresti domiciliari. I destinatari di questi provvedimenti sono accusati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, insieme a una serie di altri reati connessi alle loro attività illecite.

Operazione “Nerone” scattata all’alba