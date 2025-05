Civitavecchia: scandalo a scuola, Vicepreside ai domiciliari

LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A Civitavecchia la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Un vicepreside di un liceo, un quarantenne di Frosinone, è finito agli arresti domiciliari. Le accuse? Pesantissime: violenza sessuale su minori e induzione indebita. Ma non è solo. Altri tre insegnanti, residenti tra Civitavecchia e Tarquinia, sono stati coinvolti, con l'obbligo di dimora. Secondo le indagini, avrebbero coperto le azioni del collega.

Giochi pericolosi e abusi mascherati

Le indagini dei carabinieri hanno portato alla luce un quadro sconcertante. Le studentesse, bendate e in costume da bagno, venivano coinvolte in giochi che di ludico avevano ben poco. Allusioni sessuali, bigliettini, inviti a casa per "contest" che si rivelavano tutt'altro che innocenti. Il vicepreside, con il pretesto di attività didattiche, avrebbe avvicinato le ragazze, portandole a subire abusi. Due episodi sono stati denunciati, ma il sospetto è che ci sia molto di più.

Il campeggio di Orbetello: un incubo per le studentesse

La scorsa estate, un campeggio a Orbetello, in Toscana, si è trasformato in un incubo per alcune studentesse. Organizzato dal vicepreside e due colleghe, il campeggio era destinato a un gruppo ristretto di ragazze. La prima sera, una di loro, bendata, è stata vittima di abusi durante un “gioco”. Dopo una chiacchierata con un’amica, ha trovato il coraggio di confessare tutto alla madre. L’avvocato della famiglia ha spiegato come la ragazza, grazie al supporto dei genitori, sia riuscita a denunciare l’accaduto.

Un carisma pericoloso

Il vicepreside, descritto come carismatico e influente, avrebbe manipolato non solo le studentesse, ma anche i colleghi. Nel periodo natalizio, ha ospitato un evento a casa sua, un “contest” con regole alquanto controverse. Anche in questa occasione, le concorrenti dovevano indossare il costume da bagno. Una di loro, percependo il pericolo, ha rifiutato l’invito e ha raccontato tutto ai genitori. Nel frattempo, l’istituto ha scelto di sospendere il docente e i tre colleghi coinvolti.

Indagini in corso a Civitavecchia

Le indagini continuano, con gli investigatori impegnati a scoprire un sistema di abusi che potrebbe essere più esteso del previsto.

Testi, foto, video: la raccolta di informazioni è vasta e complessa

L’avvocato del vicepreside ha dichiarato che il suo assistito è in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Intanto, si indaga anche sull’organizzazione delle attività esterne e sui fondi utilizzati dal docente.

