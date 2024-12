Civitavecchia, sequestrati 120 kg di fuochi d’artificio: denunciati padre e figlio

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi mirati al controllo e al contrasto del fenomeno della detenzione illecita e del traffico di botti, fuochi pirotecnici e materiale esplosivi, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Sezione Radiomobile di Civitavecchia hanno condotto un’importante operazione che ha portato alla denuncia di due persone, padre e figlio, per omessa denuncia di materie esplodenti.

L’attività, condotta con estrema attenzione, ha avuto come esito il rinvenimento di un ingente quantitativo di materiale esplodente all’interno dell’abitazione dei due, nel comune di Civitavecchia. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno scoperto ben 12 scatole contenenti fuochi d’artificio, per un peso complessivo di 120 kg lordi, di cui 18 kg di contenuto esplosivo netto.

Il materiale, che risultava essere detenuto illegalmente, è stato immediatamente sequestrato dai Carabinieri e debitamente custodito in condizioni di sicurezza, in attesa delle necessarie disposizioni da parte delle Autorità Competenti.

I Carabinieri rinnovano l’invito alla cittadinanza di segnalare tempestivamente comportamenti sospetti, al fine di garantire la sicurezza e il benessere collettivo.

A tal proposito, nell’ambito delle iniziative promosse nelle scuole per contribuire alla formazione della cultura della legalità, proseguono gli incontri con gli studenti romani ad opera dei Carabinieri della Squadra Artificieri Antisabotaggio del Nucleo Investigativo di Roma.

Il personale specializzato dell’Arma, illustra agli studenti i pericoli derivanti dall’incauto maneggio di giochi pirotecnici, nonché dall’utilizzo di botti illegali, attraverso video realizzati per l’occasione e mostrando loro materiale informativo.

Quando si utilizzano artifici pirotecnici, non bisogna mai dimenticare le regole imposte dalla legge e quelle suggerite dall’esperienza e dal buon senso.

Ricordiamo che gli incidenti più gravi derivano quasi sempre dall’uso sconsiderato di prodotti illegali e, soprattutto, che è molto pericoloso maneggiare fuochi inesplosi.

Sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/fuochi-artificio si trova un approfondimento in cui si parla di fuochi legali e illegali, con molti consigli utili su come usarli in modo corretto, anche rivolti ai più piccoli.