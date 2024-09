Clamoroso: Daniele De Rossi non è più l’allenatore della Roma

Daniele De Rossi AS Roma durante Genoa-Roma (© AS Roma Official X Page)

Un fulmine a ciel sereno per la Roma: Daniele De Rossi non è più l’allenatore della squadra. Una decisione quella della società, nonostante una brutta partenza in campionato arrivata all’improvviso. L’arrivo a Roma di Dan e Ryan Friedkin in questi giorni, per parlare anche del nuovo stadio a Pietralata, ha prodotto un effetto sorprendente per una scelta che era del tutto inattesa. De Rossi paga un avvio di campionato tra i più negativi degli ultimi anni con 3 punti in 4 partite senza alcuna vittoria e l’attuale 14° posizione con Fiorentina, Monza e Bologna.

De Rossi esonerato: Il comunicato della società

Il comunicato del club in poche parole solleva dall’incarico la bandiera giallorossa ringraziando De Rossi per il lavoro svolto:

L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra.