Clamoroso Naspi, dal prossimo mese puoi dirgli addio | Ecco chi vedrà più un euro: controlla subito la tua e-mail

Dal prossimo mese cambierà tutto quanto per quanto riguarda la Naspi. Qualcuno potrebbe vedersela togliere in anticipo…

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, comunemente conosciuta come Naspi, è uno strumento molto importante per aiutare i lavoratori che hanno perso il lavoro ed è forse una delle poche misure di welfare esistenti in Italia. Questa permette ai lavoratori che hanno perso in modo involontario l’impiego di avere una sussistenza economica per un massimo di 24 mesi.

In questo modo la sua transizione verso un’altra occupazione può avvenire in modo agevolato e il tenore di vita della persona in questione non cambia da un giorno all’altro. Questa misura è stata introdotta grazie al un decreto legislativo ed è rivolta ai dipendenti privati e pubblici che hanno contratti sia a tempo determinato che indeterminato.

L’importante è aver versato almeno 13 settimane di contributi nei precedenti quattro anni e aver lavorato per almeno 30 giornate consecutive nei 12 mesi che precedono la disoccupazione. Questo contributo viene erogato per la metà delle settimane di contributi versati negli ultimi quattro anni anche se arriva a un massimo di 24 mesi.

L’importo è calcolato sulla media dello stipendio mensile degli ultimi quattro anni (anche se esiste un massimale che non può essere superato). Questo assegno è temporaneo ma fondamentale per la stabilità economica in un paese come l’Italia dove non è certo facilissimo trovare un impiego in breve tempo.

Ecco cosa cambia a partire da luglio 2024

Cambiano alcune regole a partire da luglio 2024 per i percettori della Naspi che se non rispetteranno alcune richieste dello stato potrebbero dover rinunciare anticipatamente all’indennità di disoccupazione.

Infatti, i disoccupati dovranno iscriversi alla piattaforma Siisl gestita dall’Inps. Inoltre si faranno più serrati i controlli sul Patto di servizio personalizzato.

Attività e corsi di formazione obbligatori

Chi aderisce alla Naspi, dovrebbe infatti prendere parte ad alcuni corsi di formazione e attività di riorientamento al lavoro che dovrebbero portarlo a ricevere offerte di lavoro adeguate al proprio percorso professionale e di studio, Se non si partecipa a queste attività vengono applicate delle sanzioni amministrative, decurtate direttamente dall’indennità di disoccupazione.

In aggiunta, il disoccupato deve accettare almeno una delle tre offerte di lavoro (che però devono rispettare dei requisiti di congruità). Se però queste vengono rifiutate senza alcuna motivazione questo può comportare la perdita al diritto alla Naspi. Grazie al programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), i disoccupati possono avere maggiori garanzie e un miglior processo di reinserimento lavorativo.