Clamoroso Rai, a sorpresa rispunta Amadeus: “Non posso negarlo” | Annuncio UFFICIALE

Il rapporto tra Amadeus e la RAI può essere definito un grande amore finito male. Il conduttore però non sembra essere molto d’accordo

Ad un certo punto era convinzione di molti, in particolare dei vertici della RAI, che il rapporto professionale con Amadeus sarebbe durato a lungo, almeno per il prossimo quinquennio. Del resto era indiscutibile il contributo fornito dallo showman ravennate al successo dell’intrattenimento sui canali della TV di Stato.

All’improvviso però, subito dopo la conclusione dell’ultimo Festival di Sanremo, che ha fatto registrare ascolti record, qualcosa si è spezzato per sempre. Il rapporto tra Amadeus e l’azienda di Viale Mazzini è naufragato una volta per tutte.

Secondo la versione ufficiosa fornita dai dirigenti della RAI il conduttore romagnolo non ha saputo resistere alla super offerta che gli è stata recapitata dal gruppo Discovery per conto del sempre più ambizioso Canale NOVE.

Un racconto al quale Amadeus finora non aveva replicato, forse per non alimentare nuove e ulteriori polemiche. Ora però in occasione della presentazione ufficiale dei palinsesti del gruppo Discovery l’ex speaker di Radio Deejay ha spiegato le ragioni che hanno portato al divorzio con Viale Mazzini.

Clamoroso RAI, le dichiarazioni di Amadeus spiazzano tutti: i dettagli

Interpellato dai giornalisti presenti alla conferenza stampa che ha accompagnato l’evento, Amadeus ha raccontato la sua verità, che ovviamente non coincide con quella del management della RAI. “Tengo a sottolineare – ha spiegato – come per me sia impossibile superare i 4 o 5 anni alla guida di un programma“.

Nel passaggio dalla RAI al gruppo Discovery non ha mai avvertito la sensazione di aver compiuto un passo indietro: “Sono stato messo nelle migliori condizioni possibili per lavorare. Sono pochi giorni che lavoro con Discovery e dal punto di vista umano mi trovo benissimo, c’è uno scambio continuo con loro“.

Clamoroso RAI, arrivano le bordate finali: fan sconvolti

Tornando all’addio alla RAI, Amadeus ha rivelato un dettaglio tutt’altro che trascurabile: “Affari Tuoi? Non posso negare che per l’ultima registrazione non fosse presente nessuno dei dirigenti RAI, mi è spiaciuto anche per la squadra. L’azienda ha fatto di tutto per trattenermi ma a quel punto il discorso affettivo è venuto meno“.

A proposito di ‘Affari tuoi, Amadeus sembra sentirlo ancora un suo programma, una sua creatura: “Quando ho deciso di prendere Affari tuoi mi davano per pazzo. È una macchina perfetta. Dispiace solo leggere confronti con l’anno scorso che trovo profondamente ingiusti“.