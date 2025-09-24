Claudia Cardinale è morta a 87 anni: si chiude un’era del cinema europeo

È morta nella sera di martedì 23 settembre a Nemours, nei pressi di Parigi, Claudia Cardinale, circondata dai suoi figli. L’addio di una delle dive più amate del Novecento segna la fine di un capitolo cruciale nella storia del cinema italiano ed europeo, ma anche l’occasione per guardare con rinnovata attenzione al percorso di una donna che ha attraversato decenni, culture e generi con coerenza e fascino.

Un destino in bilico tra Tunisia e Roma, tra bellezza e ambizione

Claudia Cardinale nacque il 15 aprile 1938 a Tunisi, da genitori italiani di origine siciliana. Cresciuta in un ambiente multiculturale – tra la lingua francese e il dialetto siciliano –, si impose all’attenzione grazie al concorso “La più bella italiana di Tunisi” vinto nel 1957, il cui premio era un viaggio al Festival di Venezia che spalancò le porte del cinema. Accelerata da questo esordio, la giovane Claudia si trasferì a Roma e mosse i suoi primi passi sul set, anche con ruoli minori, ma che già tradivano la sua personalità non convenzionale.

La sua ascensione non fu frutto del caso. Il produttore Franco Cristaldi, che in seguito divenne suo marito, ne riconobbe il potenziale e la mise sotto contratto; da quel momento cominciarono una serie di pellicole che avrebbero contribuito a ridefinire l'identità del cinema italiano negli anni Sessanta.

Il consolidamento del mito negli anni Sessanta

Ne “I Soliti ignoti” di Mario Monicelli (1958), pur in un ruolo marginale, la giovane Cardinale emerge già grazie al suo carisma e al suo volto intenso. Poi vennero ruoli che avrebbero fatto la storia del cinema italiano: “Bell’Antonio” accanto a Marcello Mastroianni, “Rocco e i suoi fratelli” con Visconti, “La ragazza con la valigia” di Zurlini, “Senilità”, “Un maledetto imbroglio”, e poi i due pilastri del 1963 — Fellini in 8½ e Visconti in Il Gattopardo.

Fu in quegli anni che la voce roca e le sfumature del suo volto divennero elementi distintivi: non solo donna-bello ma interprete capace di reggere storie complesse, eros e malinconia, tensione interiore. La sua femminilità non fu mai ingenua né semplicistica, e attirò registi capaci di esplorare conflitti e sfumature interiori: da Visconti a Fellini, da Comencini a Germi.

Negli anni Sessanta Cardinale varcò anche i confini italiani, affacciandosi al cinema francese e a Hollywood: da La Pantera Rosa di Blake Edwards a I Professionisti di Brooks, senza abbandonare la sua anima europea.

Crisi, rinascita e sperimentazioni dagli anni Settanta in poi

Il rapporto con Cristaldi si consumò negli anni Settanta. Nacque allora un legame più tormentato, più libero, con il regista Pasquale Squitieri, che influenzò le scelte artistiche di Cardinale. In quegli anni affrontò titoli profondi e discussi: Claretta, Il prefetto di ferro, Guappi, e collaborò con autori come Cavani, Damiani, Herzog, Bellocchio. Emblematico resta La pelle di Liliana Cavani — viaggio in una Napoli devastata — o Il giorno della civetta di Damiani, che affronta la mafia.

Non mancarono momenti di riflessione letteraria: la sua interpretazione in La Storia di Comencini, trasposizione del romanzo di Elsa Morante ambientato in piena guerra, segnò una delle prove più ardite del suo repertorio. Al contempo, oscillava tra il dramma e la commedia: recitò al fianco di grandi del genere, come Ugo Tognazzi e Alberto Sordi.

Nel teatro trovò un nuovo spazio: da Pirandello a Tennessee Williams, sino alla rivisitazione femminile de La strana coppia di Neil Simon, Cardinale dimostrò di non avere limiti nei linguaggi e nei mezzi espressivi.

L’ultima parte della vita: Parigi, riconoscimenti e memoria

Negli anni recenti si trasferì stabilmente in Francia, a Parigi, dove visse con i suoi figli in un clima di discreta serenità. Il suo lavoro non si arrestò: negli anni Duemilaventi fu protagonista della serie francofona Bulle, del film tunisino L’isola del perdono e del documentario Siciliani d’Africa – Tunisia Terra Promessa. Nel 2023, il Museum of Modern Art di New York dedicò una retrospettiva alle sue pellicole restaurate da Cinecittà, a conferma del valore duraturo della sua opera.

Il suo statuto simbolico le valse premi e riconoscimenti internazionali: dalla carriera a Venezia al Leone d’oro, ai David di Donatello; dal ruolo di ambasciatrice UNESCO alla stima unanime delle nuove generazioni di cineasti.

Perché Claudia Cardinale resta un punto di riferimento

Claudia Cardinale non fu “solo” un’icona di bellezza, ma un’attrice con una forte personalità artistica. La sua forza è stata nel reggere generi, nazioni, stili; nel rifiutare accordi di esclusiva hollywoodiani pur lavorando oltreoceano; nel continuare a reinventarsi in età matura, anche nel teatro. Le sue scelte riflettono la tensione tra libertà individuale e compromesso artistico — una tensione che molti attori avvertono, ma pochi portano con tale dignità sullo schermo.

Con la sua morte, non si chiude solo la carriera di una diva, ma un ponte fra epoche del cinema: dalle sale affollate degli anni Sessanta ai festival internazionali contemporanei; dal cinema autorale al grande pubblico; dall’Italia all’Europa al mondo. Le sue interpretazioni continuano a parlare, le sue sfumature restano insegnamento per chi cerca di costruire personaggi che siano insieme reali e mitici.