Claudio Amendola non può più farci nulla: ‘È una cosa molto seria’ | A 61 anni il triste annuncio

Arriva una doccia fredda per Claudio Amendola, l’attore e regista romano di cui sta andando in onda su Canale 5 la serie TV ‘Il patriarca’

Ha iniziato giovanissimo a lavorare nel mondo dello spettacolo, forse perché spinto dal desiderio di emulare quanto prima il percorso dei suoi genitori, due tra i più grandi doppiatori italiani come Ferruccio Amendola e Rita Savagnone.

Per chi non l’avesse capito stiamo parlando di Claudio Amendola, figlio d’arte e diventato nel corso degli anni attore e regista di fama internazionale. Un percorso professionale per certi versi inimitabile, che lo vede protagonista sul piccolo e grande schermo da oltre quarant’anni.

La carriera di Amendola iniziò interpretando ruoli di primo piani in un paio di memorabili cinepanettoni dei fratelli Vanzina ed è proseguita fino alla regia de ‘I cassamortari’, una black comedy che ha riscosso consensi sia di pubblico che di critica.

In televisione Claudio Amendola ha vissuto però le sue stagioni forse più esaltanti grazie a una serie TV che ha ottenuto un successo a dir poco straordinario, andato ben oltre le più rosee previsioni di attori e produttori. Si tratta ovviamente de “I Cesaroni“, andata in onda su Canale 5 nei primi anni duemila.

Claudio Amendola, in arrivo la settima stagione? L’annuncio spiazza tutti

Dopo la sesta e ultima stagione il percorso della fortunatissima serie sembrava giunto alla conclusione. A sorpresa però lo stesso Amendola qualche mese fa annunciò che nel corso del prossimo autunno sarebbero iniziate le riprese della settima stagione.

Novembre era il mese indicato dall’attore e regista romano per riprendere il cammino interrotto nove anni fa. Inutile sottolineare l’entusiasmo dei tantissimi fan che da tempo aspettavano un ritorno in grande stile de “I Cesaroni“.

Claudio Amendola, si blocca tutto: questa proprio non ci voleva

All’improvviso, invece, Claudio Amendola in persona ha annunciato lo slittamento delle riprese della settima stagione. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero”, il regista ha comunicato lo stop.

“Il primo ciak a novembre non ci sarà. Le riprese de ‘I Cesaroni’ scivolano in avanti per mille motivi, ma non aggiungo altro. Si tratta comunque di causa di forza maggiore, ragioni molto serie. Speriamo – ha aggiunto non senza una buona dose di pessimismo – che si possa fare“. Una vera e propria doccia gelata per tutti gli appassionati della serie. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.