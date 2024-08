Climatizzatore auto, aria fredda istantanea con un trucchetto | Risparmi carburante e non devi aspettare

Così avrai l’auto fresca e spenderai pochissimo: il trucchetto definitivo

A causa delle alte temperature di queste settimane, chi non ha un garage o non ha la fortuna di trovare parcheggio all’ombra è costretto a lasciare la propria auto sotto i raggi del sole, che rendono l’abitacolo caldissimo e gli fanno raggiungere temperature roventi.

Questo è molto pericoloso soprattutto per i bambini, gli anziani e le persone con condizioni particolari come fragilità, gravidanza o pressione bassa. In questi casi, è bene aprire tutte le portiere dell’auto prima di entrarvi, così che la temperatura si abbassi di qualche grado.

Oggi, però, vi consigliamo un trucchetto per rinfrescare subito l’abitacolo impiegando poco tempo e spendendo pochi soldi: ecco in cosa consiste, non soffrirete più per quelle auto a 40°C!

Raffredda l’auto così: un trucco infallibile

Il condizionatore, in auto, è essenziale. Accenderlo appena si sale in macchina, infatti, permette di avere in poco tempo un abitacolo più fresco e sicuro per tutti ma se lo si mette ad alta velocità si finisce per consumare tantissima benzina, quindi spendere molti soldi. C’è però un trucco utilissimo per rinfrescare subito la macchina senza dover aspettare dei minuti interminabili e di spendere cifre folli: tutto ciò di cui avete bisogno è un panno in microfibra. Inumiditelo sotto l’acqua fresca, quindi appoggiatelo alla ventola da dove esce l’aria condizionata: in questo modo, il soffio d’aria diventerà subito molto fresco anche senza l’impostazione più intensa, così che l’abitacolo si abbassi di temperatura e il portafoglio non si alleggerisca.

Per fare in modo che questo trucco sia pronto all’uso, vi suggeriamo di tenere sempre in macchina un panno in microfibra ed una bottiglietta d’acqua. Per evitare eventuali colpi di calore, a sé stessi ma anche ai propri animali, è però comunque consigliato di fare delle soste e, se l’auto è troppo calda, di aspettare prima di salire.

La manutenzione è importante

Per fare in modo che la macchina sia sempre fresca, è necessario che il sistema di aria condizionata sia perfettamente funzionante. Per questo motivo, si suggerisce un check periodico dal meccanico prima dell’arrivo dell’estate, così che non ci si trovi con il sistema fuori uso quando fuori ci sono 40°C.

Per funzionare, infatti, l’aria condizionata ha bisogno di una ricarica periodica, che generalmente viene fatta in sede di tagliando auto: saltare questo appuntamento, quindi, è rischioso.