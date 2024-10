Climatizzatore fuori uso, riscalda l’auto con questo trucchetto | Funziona anche quando è spenta

Se il tuo climatizzatore è fuori uso potrai usare questo semplice trucchetto per risolvere il problema. Ecco cosa devi fare!

L’autunno è ormai iniziato da un mese e tra non molto lascerà il suo posto al freddo inverno. In alcune zone d’Italia le temperature sono già scese notevolmente e ben presto ci sarà un’ulteriore discesa.

E’ chiaro quindi, che tra i problemi principali, ci sarà quello di ripararsi dal gelo sia in casa che in auto. In quasi tutte le abitazioni grazie all’aiuto dei termosifoni o di altri impianti di riscaldamento ci si difende bene da questa stagione.

In macchina invece, la soluzione più comune e più utilizzata è indubbiamente il climatizzatore (sperando che questo funzioni sempre).

E se non dovesse funzionare cosa si fa? Niente panico, sicuramente con un semplice trucco non correrai il rischio di congelarti nella tua vettura, anzi, potrai anche anche limitare i tuoi consumi in modo pratico. Scopriamo come nei prossimi paragrafi.

Vorresti avere sempre l’auto calda? Ecco come fare

Sicuramente, rispetto al passato, le macchine di ultima generazione tendono a riscaldarsi più velocemente. Tuttavia se è vero che occorrono pochi minuti per ottenere una temperatura interna accettabile è anche vero che questo avviene andando ad incidere moltissimo sui consumi. Secondo un calcolo, il riscaldamento può arrivare ad assorbire fino a 5 Kw nei sistemi non troppo efficienti. Ciò vuol dire, che andando ad una velocità di circa 40 km/h con il riscaldamento al massimo i consumi saranno uguali a quelli di quando si viaggia in autostrada.

Anche nel caso delle auto elettriche, ormai molto diffuse negli ultimi anni, un grande quantità di energia viene impiegata dalla batteria per riscaldare il mezzo. Anche in questo caso allora, conviene conoscere questo rimedio…

Con questo trucco il climatizzatore fuori uso non sarà più un problema

Se tante volte ti è capitato di non saper proprio come fare per riuscire a migliorare la situazione “freddo” all’interno della tua auto, oggi finalmente avrai la risposta che tempo cercavi. Ebbene si, qualora il tuo climatizzatore abbia deciso di abbandonarti, potrai ricorrere all’uso di una pellicola termica isolante. Essa è trasparente e può essere posta sui vari vetri della tua auto in maniera semplice. La sua installazione infatti, oltre a risultare agevole è anche economica, costando solo pochi euro.

Con questa soluzione potrai isolare al meglio gli interni della tua vettura e allo stesso tempo ottenere un considerevole risparmio. Si tratta infatti di un rimedio adattabile a qualsiasi tipo di auto sia essa endotermica o elettrica. Quindi, se fino a poco tempo fa il tuo primo pensiero era quello di riscaldare subito l’auto, con le pellicole non dovrai più pensarci poiché sono in grado di isolare al meglio gli interni rispetto alle fredde temperature esterne. Non ti rimane che provare, le tue tasche ti ringrazieranno!