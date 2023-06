Clochard ucciso a Pomigliano d’Arco, fermati due 16enni

(Adnkronos) – Due 16enni sono stati fermati nell'ambito delle indagini sul decesso del 40enne ghanese senza fissa dimora morto dopo essere stato violentemente picchiato due giorni fa a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. I carabinieri di Castello di Cisterna hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti dei due 16enni per il reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

