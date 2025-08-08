Cloud 7 Hotel Roma: un’estate di solidarietà e impegno sociale per la Capitale

A Roma, a pochi passi dal Pantheon e da Piazza di Spagna, il Cloud 7 Hotel è meta per turisti in cerca di eleganza e comfort e anche un luogo di incontro e di impegno sociale. Situato tra via del Corso e via di Pietra, questo boutique hotel rappresenta la prima apertura europea del brand internazionale Kerten Hospitality, noto per la sua proposta innovativa di ospitalità, che coniuga design, cultura e inclusività. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il concept dell’hotel è frutto di una visione artistica che affonda le radici nell’identità storica e culturale della città, con interni ispirati al “Giudizio Universale” di Michelangelo. Tuttavia, l’anima del progetto non si limita all’estetica: la vera forza di Cloud 7 Hotel Roma è il suo impegno costante verso la comunità locale. In un periodo dell’anno in cui la città rallenta e si svuota dal consueto fermento urbano, l’hotel ha scelto di restare, sostenendo attivamente le persone più vulnerabili di Roma.

Un’estate di solidarietà: iniziative che fanno la differenza

Non è raro trovare hotel che si limitano a offrire una piacevole esperienza turistica, ma Cloud 7 Hotel ha deciso di andare oltre, impegnandosi attivamente per la città con una serie di iniziative benefiche che si protrarranno per tutta l’estate 2025. La decisione di supportare le realtà più fragili della Capitale è in piena sintonia con i valori di Kerten Hospitality, che pone un forte accento sulla responsabilità sociale e sul coinvolgimento nelle comunità locali.

Un esempio concreto di questo impegno è l'attività svolta lo scorso 5 agosto, quando il team dell'hotel ha preparato e distribuito 25 pasti caldi per persone senza fissa dimora presso la Chiesa del Buon Pastore a Trastevere. La distribuzione di cibo, però, non è stata l'unica azione significativa. Ogni pasto è stato accompagnato da un momento di ascolto e di scambio, con il chiaro obiettivo di restituire dignità e umanità a chi vive in condizioni di estrema fragilità.

“Non si tratta solo di portare cibo, ma di offrire anche attenzione, umanità e rispetto. La dignità di ogni persona va riconosciuta e celebrata”, afferma uno dei partecipanti, sottolineando l’importanza di un supporto che va oltre il gesto materiale.

Un calendario di solidarietà che non si ferma con l’estate

La volontà di Cloud 7 Hotel di essere parte attiva della comunità romani non si esaurisce con l’estate, ma si sviluppa in un programma di iniziative che proseguiranno anche nei mesi successivi, confermando l’impegno costante verso il territorio.

Per tutto il mese di agosto, l'hotel sarà coinvolto nelle Summer School organizzate dalla Comunità di Sant'Egidio, che si terranno in vari quartieri della zona Nord-Est di Roma, tra cui Tiburtino, Quarticciolo, Nomentano e Serpentara. Questi centri estivi offrono ai bambini e ragazzi l'opportunità di trascorrere le giornate in modo sano e costruttivo, tra giochi, attività educative e laboratori creativi. Un'occasione per costruire relazioni, apprendere e condividere esperienze, lontano dalle difficoltà che spesso caratterizzano le periferie romane.

A partire da settembre, l'hotel avvierà un altro progetto fondamentale: la "Spesa solidale". Questo progetto vedrà la partecipazione di commercianti e produttori locali, che insieme all'hotel, raccoglieranno e distribuiranno generi alimentari alle famiglie più bisognose. L'obiettivo è non solo quello di sostenere concretamente chi è in difficoltà, ma anche di promuovere un consumo etico, sensibilizzando contro lo spreco alimentare e incentivando pratiche di solidarietà quotidiana.

Anche i mesi successivi vedranno l’hotel coinvolto in ulteriori iniziative, come la raccolta alimentare nei supermercati della città a ottobre e novembre, e la distribuzione dei pasti natalizi nelle mense per i poveri a dicembre, quando il messaggio di vicinanza e calore diventa ancora più significativo in vista delle festività.

Cloud 7 Hotel Roma come laboratorio urbano di scambio culturale e sociale

Più di un semplice albergo, Cloud 7 Hotel Roma si propone come uno spazio di scambio e di cittadinanza attiva, dove le barriere tra i turisti e la comunità locale si dissolvono. Il Social Hub e l’area Grab & Go sono aperti non solo agli ospiti dell’hotel, ma anche ai residenti, creando occasioni di incontro e di contaminazione culturale. Con queste aree comuni, l’hotel intende diventare un punto di riferimento per chi vive la città quotidianamente, rafforzando il legame con il territorio e favorendo l’inclusione sociale.

"Con piccoli gesti, vogliamo restituire qualcosa alla città che ci ospita. Essere parte di una community significa anche prendersene cura. È un impegno che portiamo avanti con passione, insieme", afferma Romina Lupattelli, la General Manager di Cloud 7 Hotel Roma. Le sue parole rispecchiano il cuore pulsante dell'iniziativa: un impegno che nasce dal desiderio di fare la differenza, sia a livello materiale che umano, per migliorare la vita delle persone che vivono nella Capitale.

Cloud 7 Hotel Roma, un modello di ospitalità responsabile

Cloud 7 Hotel Roma è anche un laboratorio di solidarietà, un punto di incontro tra le persone e le loro storie. Il suo impegno attivo nella città va ben oltre l’ospitalità tradizionale, contribuendo a rendere Roma un posto più inclusivo e umano. In un’estate che spesso vede la città svuotarsi di turisti e abitanti, Cloud 7 è rimasto a testimoniarci che la solidarietà non va in vacanza. La Capitale, pur tra le sue mille difficoltà, ha trovato un alleato silenzioso ma potente che continua a operare, giorno dopo giorno, con gesti concreti e di grande valore umano.

Cloud 7 Hotel Roma

Via di Pietra, 82, Roma

cloud7hotels.com/roma

