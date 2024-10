Cocaina, hashish, due armi e una bomba scoperti in un’abitazione: a Nettuno arrestato un ventottenne

A Nettuno le Forze dell’Ordine hanno fermato un ventottenne incensurato con un ingente carico di droga, armi e un ordigno artigianale; l’uomo è ora accusato di detenzione ai fini di spaccio, possesso illegale di armi da guerra e ricettazione.

Hashish e cocaina nascosti nella propria abitazione

L’operazione è scattata durante un normale controllo stradale. L’uomo, che viaggiava sulla sua auto, è stato fermato dagli agenti per un controllo. A bordo del veicolo, sul sedile del passeggero, gli agenti hanno rinvenuto uno zaino contenente un chilo di cocaina, un indizio che ha immediatamente fatto scattare ulteriori accertamenti.

Quella che sembrava un’ispezione di routine si è rivelata essere l’inizio di una scoperta ben più vasta: dopo il ritrovamento in auto, la polizia ha deciso di perquisire l’abitazione del ventottenne a Nettuno. Quello che gli agenti hanno scoperto ha superato ogni previsione. In casa sono stati trovati altri 11 chili di cocaina e quasi 5 chili di hashish, per un valore di mercato che potrebbe superare il milione di euro.

Ma non si è trattato solo di un’enorme quantità di droga. Nell’abitazione erano nascoste due pistole: una risultata rubata, l’altra aveva la matricola abrasa, quindi non rintracciabile. Accanto alle armi da fuoco, gli agenti hanno rinvenuto una scoperta ancora più inquietante: una bomba artigianale con detonatore e radiocomando.

L’ordigno, dotato di un sofisticato sistema di innesco a distanza, conteneva un chilo di gelatina di dinamite, una sostanza altamente esplosiva. A seguito del ritrovamento, gli artificieri sono stati immediatamente allertati e hanno provveduto a far brillare la bomba in un’area sicura, indicata dall’esercito in una zona isolata di Nettuno.

Ultimati gli accertamenti di rito, l’uomo è stato arrestato; il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.