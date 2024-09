Codice della strada, multa salatissima per un’usanza comune | Da oggi tolleranza zero: se ti beccano così sei rovinato

Se commetti questa usanza mentre sei al volante rischi una multa salatissima. Da oggi non farlo più. Tutti i dettagli della notizia

Il Codice della Strada prevede una serie di norme e di obblighi che ogni guidatore è tenuto a rispettare, al fine di garantire la massima sicurezza stradale.

Per fare un esempio è molto importante che tutti gli automobilisti rispettino i limiti di velocità o le indicazioni contenute sui cartelli stradali, che non compiano sorpassi azzardati in condizioni di scarsa visibilità, che indossino rigorosamente la cintura, e così via.

Tuttavia, è anche vero che spesso tanti comportamenti vengono sottovalutati da chi si mette al volante credendo che invece siano “normali” e più che altro consentiti per legge.

E’ il caso in particolare di una tendenza molto comune tra i guidatori e che viene compiuta di frequente quando si ha poco tempo a disposizione. Bene, questa pratica non più essere commessa, altrimenti il rischio è quello di incorrere in una sanzione ben precisa. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Se ti metti al volante, attento a questo comportamento

Quante volte per questioni di tempo o solo per fame è capitato a molti di ritrovarsi a mangiare mentre si guida?! Sicuramente tante volte, dando per scontato che tutto ciò si potesse fare. In tante occasioni, magari quando si percorrono tragitti lunghi e diviene difficile fermarsi, viene naturale fare uno spuntino. Eppure, quello che non tutti sanno è che il Codice della Strada regola bene tale comportamento, indicando cosa è permesso fare e cosa no.

In particolare, gli articoli del Codice della Strada che regolano il mangiare mentre si guida, sono due. L’articolo 141 dichiara che si può mangiare mentre si guida, ma bisogna conservare il controllo del proprio mezzo, e deve essere in grado di compiere manovre d’emergenza. L’articolo 169 è un rafforzamento della manovra precedente, visto che dichiara che bisogna sempre svolgere una manovra in totale sicurezza. In sostanza quindi, la legge non vieta in assoluto di mangiare, ma lo impedisce solo quando diventa un problema per la sicurezza stradale. Questo è il giusto compromesso, per cercare di far combaciare le due cose. Ricordiamoci sempre che ci sono dei lavoratori, che passano il loro tempo più sulla strada, che a casa. Queste norme servono per tutelare loro, che non possono fermarsi e devono comunque mangiare, per rimanere in forza.

Le sanzioni previste

Qualora non venga rispettato l’articolo 169, i trasgressori incorreranno in una sanzione che va da un minimo di 85 euro, ad un massimo di 338 euro.

Mentre per quanto riguarda l’infrazione dell’articolo 141 la multa sarà da un minimo di 41 euro ed un massimo di 169 euro. Le conseguenze possono essere molto più gravi, nel caso in cui si provoca un’incidente.