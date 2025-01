Codice della Strada, ora se passi col semaforo giallo devi rispettare la regola della LEPRE | Solo così eviti la multa

Il nuovo del Codice della Strada ha introdotto una regola alquanto bizzarra, gli automobilisti e i motociclisti sono rimasti senza parole.

Scopri di che cosa si tratta e non farti cogliere impreparato.

Evita il rischio di beccare una multa salata: verifica il colore del semaforo. Il “lasciapassare” non è più il verde.

Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza non potranno sanzionarti se applicherai questa regola.

Ecco che cosa impone il nuovo Codice della Strada, che è entrato in vigore lo scorso 14 dicembre.

Codice della Strada, la nuova regola imposta a tutti gli automobilisti e motociclisti

Il Codice della Strada che è entrato in vigore lo scorso 14 dicembre, con la nuova Legge voluta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha cambiato radicalmente le norme applicate a chi si mette al volante sulle strade italiane. In particolar modo, sono stati abbassati di molto i livelli massimi di alcool consentito, è stato imposta un’assicurazione ai monopattini, come avveniva già per le auto e sono stati introdotti nuovi obblighi e divieti.

La Legge ha suscitato non poche polemiche ma una regola su tutte sta destando qualche dubbio. Si tratta della cosiddetta legge della Lepre. Questa norma si applica ogni qual volta ci si trova di fronte a un semaforo. Scopri di che cosa si tratta per non farti cogliere impreparato.

La legge della lepre da rispettare al semaforo

La legge italiana dice che proseguire in presenza di semaforo giallo è consentito solo se la frenata sarebbe pericolosa per la sicurezza stradale. Questo vuol dire che, per rispettare il Codice stradale, al giallo occorre arrestare il veicolo. Tuttavia, il conducente sorpreso a passare con il giallo non viene multato, o meglio, esiste solo una condizione specifica che evita ad automobilisti e motociclisti di beccare una multa. Consiste nell’attraversare entro 3 secondi. Chi invece attraversa impiegando più tempo è come attraversasse con il rosso. Per questo vale la legge della Lepre, che equivale a dire che se proprio si decide di proseguire con il semaforo giallo, allora bisogna affrettarsi.

Se si viene sorpresi ad attraversare con il semaforo rosso, oppure con il semaforo giallo, ma superati i tree secondi, si rischia di prendere una multa pari a 167 euro se la violazione avviene tra le ore 7:00 e le 22:00, pari a 222 euro tra le 22:01 e le 6:59. Inoltre si rischia di vedersi sottratti diversi punti dalla patente. Si tratta di 6 punti per chi possiede la patente da più di 3 anni e di 12 punti per i neopatentati. Inoltre, per chi ha meno di 20 punti ma più di 10, scatta una sospensione di 7 giorni. Come si legge sul sito web www.casertanotizie.com, per chi ha meno di 10 punti, la sospensione sale a 15 giorni.