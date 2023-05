Coe: “Botta e risposta Kerley-Jacobs? Lo stadio lo riempie un testa a testa”

(Adnkronos) – "Il botta e risposta tra Fred Kerley e Marcell Jacobs? Ci deve essere chiaramente un equilibrio nel modo in cui le persone reagiscono e rispondono. Ma a conti fatti, se vuoi che le persone siano interessate, di tanto in tanto un po' di provocazione ci sta. Cosa riempie uno stadio lo sappiamo. È un testa a testa. Un talento riconoscibile pronto a metterlo in gioco e atleti pronti a confrontarsi e non nascondersi l'uno dall'altro". Così il presidente della Federazione mondiale di Atletica, Sebastian Coe, da Parigi dove ha partecipato ai Laureus Awards, si esprime sul botta e risposta via social e non solo, tra i due sprinter, l'americano Fred Kerley e l'italiano e campione olimpico a Tokyo Marcell Jacobs, I due campioni dei 100 metri si sfideranno di nuovo in pista il 2 giugno al Golden Gala a Firenze. "Non ho seguito ciò che è stato detto sui social media, ma il mio istinto naturale mi dice che è se questo è un modo per eccitare le persone in vista della prossima stagione con i campionati del mondo e le Olimpiadi del prossimo anno, allora sì, va bene farlo". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

