Colazione, gli italiani sbagliano da sempre: ‘Fa malissimo alla salute’ | È l’alimento più consumato di tutti

Colazione, l’errore che commettono tutti gli italiani

Per anni abbiamo sentito dire che è sbagliato saltare la prima colazione. Da un po’ di tempo a questa parte però si è diffusa la tendenza a digiunare per un numero specifico di ore durante la giornata, perché pare che questo digiuno programmato, chiamato “intermittente” o “orario”, possa portare benefici a chi ha vuole perdere peso. Il modo più semplice per applicare la dieta del digiuno intermittente è quella di rinunciare alla colazione. Questo ha cominciato a far sparire un po’ il mito della colazione come pasto più importante della giornata ma qual è la verità?

Secondo il parere degli esperti di nutrizione la colazione può anche non essere fatta, tuttavia si tratta di un pasto a cui è sempre stata da tanta importanza perché è bene cominciare la giornata con il giusto apporto energetico. Inoltre questo consente di non arrivare troppo affamati a pranzo. È bene tenere conto che le calorie introdotte a colazione vengono poi per lo più consumate durante la giornata. Nonostante queste siano norme di alimentazione dettate dal buon senso, che non solo gli esperti di nutrizione ormai conoscono, c’è un errore che tutti gli italiani fanno. Scopriamo di che cosa si tratta.

Lo sbaglio comune del primo pasto della giornata

Nonostante si sia ormai diffusa una certa educazione alimentare, la maggior parte degli italiani, per mancanza di tempo, evita di fare colazione per mancanza di tempo al mattino o, peggio, fa colazione al bar. Per quanto possa essere un pasto gustoso la colazione al bar nella maggior parte dei casi è ancora composta da dolci, bevande a base di latte e caffè, spremute di agrumi e poco altro. Purtroppo una colazione così non è bilanciata.

Bisogna tener presente che per fare una colazione sana bisognerebbe inserire nel proprio menu un sufficiente apporto di proteine, dei grassi sani e dei carboidrati. Va da sé che cominciare la giornata con brioche e cappuccino non rappresenta l’alternativa ideale, perché troppo sbilanciata a favore dei grassi e degli zuccheri. Sarebbe preferibile consumare yogurt, frutta fresca e frutta fresca o cereali integrali, o optare per una colazione salata leggera con pane tostato e uova.