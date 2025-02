Colleferro, la Polizia promuove un seminario contro la violenza di genere per prevenzione e autodifesa

Parte il 13 febbraio 2025 il ciclo di incontri del seminario “Difesa Donna”, un’iniziativa promossa dalla Polizia di Stato, rivolta esclusivamente al pubblico femminile, con l’obiettivo di sensibilizzare le donne sulla violenza di genere e fornire strumenti pratici di prevenzione e autodifesa.

“Difesa Donna”, tutte le informazioni

Il seminario, articolato in cinque appuntamenti, si terrà presso i locali del Commissariato Distaccato di P.S. di Colleferro, in via Nilde Iotti, 6, ed è realizzato in collaborazione con la Questura di Roma, il progetto Scuole Sicure e altre realtà istituzionali impegnate nella tutela della sicurezza delle donne.

Il programma prevede incontri mirati a fornire consapevolezza, strumenti di riconoscimento del pericolo e strategie di prevenzione, con il coinvolgimento di esperti della Divisione Anticrimine di Roma.

Di seguito, il calendario dettagliato del seminario:

13 febbraio 2025 – ore 19:00-21:00

Consapevolezza del pericolo

Il primo incontro si concentrerà sulla capacità di individuare situazioni di rischio nella quotidianità e sui segnali che possono preannunciare un potenziale pericolo.

20 febbraio 2025 – ore 19:00-21:00

Percezione del pericolo – Tecnica del Semaforo

Una sessione pratica che illustrerà la Tecnica del Semaforo, un metodo utilizzato per identificare il livello di minaccia in base a segnali comportamentali e ambientali.

27 febbraio 2025 – ore 19:00-21:00

Classificazione del pericolo

Approfondimento sui diversi tipi di pericolo e sulla capacità di reagire in modo adeguato a seconda delle circostanze.

6 marzo 2025 – ore 18:00-20:00

Incontro con gli esperti della Divisione Anticrimine di Roma

Una sessione con specialisti della Polizia di Stato, che forniranno strumenti concreti per la gestione delle situazioni di emergenza e per la protezione personale.

13 marzo 2025 – ore 19:00-21:00

Comportamenti da evitare e vari tipi di violenza

L’incontro conclusivo affronterà le diverse forme di violenza, analizzando comportamenti a rischio e strategie di autodifesa per evitare di cadere vittime di situazioni pericolose.

“Difesa Donna”, come prenotarsi e partecipare

L’iniziativa rientra tra le attività di prevenzione della Polizia di Stato per contrastare la violenza di genere, un fenomeno purtroppo in crescita, che necessita di una forte presa di coscienza da parte della società. L’obiettivo del seminario è fornire alle donne strumenti pratici e teorici per gestire e affrontare situazioni di rischio, rendendole più consapevoli e sicure.

L’evento è gratuito, ma per partecipare è necessario prenotarsi in anticipo. È possibile farlo inviando una e-mail a andrea.miele@poliziadistato.it oppure contattando il numero telefonico 06.97202332.

