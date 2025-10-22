Colleferro, arrestato 68enne: coltivava marijuana in casa, sequestrati 10 kg di droga

Nelle vie di Carpineto Romano, un borgo della provincia di Roma situato nei Monti Lepini, un evento insolito ha attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In bici contromano a Carpineto, scoperte 25 piante di marijuana nella sua casa di Colleferro

Un pensionato di 68 anni, a bordo della sua bici elettrica, è stato fermato dai carabinieri mentre sfrecciava contromano nel comune di Carpineto Romano. Il comportamento incauto dell’uomo ha subito destato sospetti tra i militari.

Il 68enne ai Carabinieri: “Vado di fretta”

Una volta bloccato, l'uomo ha cercato di giustificarsi con scuse poco convincenti e frettolose. "Vado di fretta", avrebbe detto ai carabinieri che lo avevano fermato. Tuttavia, il suo tentativo di minimizzare la situazione è stato inutile quando i militari hanno scoperto una sigaretta artigianale alla marijuana nascosta in tasca.

Perquisizione nell’abitazione di Colleferro e arresto

I carabinieri hanno deciso di approfondire la situazione con una perquisizione nella sua abitazione a Colleferro (Rm). Qui è avvenuta la vera sorpresa: in una stanzetta della casa sono state trovate 25 piante di marijuana in fase di essiccazione e diverse centinaia di grammi di infiorescenze avvolte in un giornale. Complessivamente si stima che il materiale sequestrato avrebbe potuto produrre circa 17.500 dosi.

Intervento delle autorità giudiziarie

Raccolti sufficienti elementi indiziari a carico del pensionato, i carabinieri hanno proceduto con l’arresto e il successivo trasferimento dell’uomo agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. La vicenda ha raggiunto una svolta formale quando il gip del Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo per il pensionato di presentarsi regolarmente presso la stazione dei Carabinieri di Colleferro.

Stupore e incredulità dalla comunità locale