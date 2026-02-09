Colleferro, Artena e Valmontone – Controlli dei Carabinieri: patenti ritirate, multe e denunce

Un weekend di controlli serrati, con pattuglie schierate in modo capillare e un obiettivo dichiarato: aumentare la tutela dei cittadini e ridurre i rischi legati a reati predatori e condotte pericolose alla guida. È il bilancio dell’azione messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nell’ambito del dispositivo di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, che ha interessato Colleferro, Artena e Valmontone con una “proiezione esterna” ad ampio raggio.

I numeri riassumono l’esito dell’operazione: quattro persone denunciate, tre patenti ritirate e sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 5.000 euro.

Colleferro e dintorni sotto controllo: il dispositivo dell’Arma nel fine settimana

Il servizio straordinario ha puntato su una presenza visibile, soprattutto lungo le principali arterie e nelle aree di maggiore passaggio serale, con verifiche mirate su veicoli, conducenti e situazioni considerate a rischio. La logica è quella della prevenzione: intercettare comportamenti pericolosi prima che diventino incidenti o danni per altri utenti della strada, senza trascurare i controlli amministrativi e quelli collegati alla detenzione di armi.

Un'impostazione che, spiegano i militari, rientra in un quadro più ampio e continuativo, non legato a un singolo episodio, ma a un'attività costante di vigilanza.

Alcol alla guida e incidenti: tre interventi e patente ritirata

Il capitolo più delicato è quello della sicurezza stradale notturna. In più contesti, i controlli hanno evidenziato tassi alcolemici ben oltre il limite, con interventi rapidi che hanno evitato conseguenze peggiori.

Durante un posto di controllo, i Carabinieri della Stazione di Gavignano hanno fermato un 25enne residente a Paliano (Frosinone): dagli accertamenti è emerso che guidava con un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Per lui sono scattati gli atti previsti e il ritiro immediato della patente.

A Montelanico, invece, i militari sono intervenuti su un sinistro autonomo. Alla guida c’era un 31enne di Colleferro: il controllo ha evidenziato un tasso alcolemico triplo rispetto al limite legale. Anche in questo caso, ritiro immediato del titolo di guida, con l’iter che proseguirà secondo le determinazioni della Prefettura per il periodo di sospensione.

Terzo episodio a Valmontone, dove il Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) è intervenuto per un altro incidente. Il conducente, un giovane neopatentato di Cave, è risultato positivo all’alcoltest ed è stato sanzionato secondo le norme previste per chi ha conseguito la patente da poco tempo, con margini di tolleranza ancora più rigidi.

Patente revocata e sequestro del veicolo: maxi sanzione a Colleferro

Nel quadro dei controlli su strada, a Colleferro i Carabinieri della Stazione di Gavignano hanno intercettato un 43enne di Anagni (Frosinone) che circolava con patente già revocata. L’accertamento ha portato al sequestro immediato del veicolo, finalizzato alla confisca, e a una sanzione amministrativa superiore ai 5.000 euro. Un intervento che, sottolineano i militari, risponde a un principio semplice: chi guida senza titolo, o con provvedimenti già a carico, espone gli altri a rischi non accettabili.

Controllo armi a Segni: munizioni non denunciate, un 70enne deferito

Non solo traffico e alcoltest. A Segni, nel corso di verifiche mirate rivolte ai detentori di armi, i Carabinieri della Stazione locale hanno deferito un 70enne per il possesso di munizioni non denunciate. La posizione è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria competente, con atti trasmessi alla Procura della Repubblica di Velletri, che valuterà gli sviluppi del caso secondo quanto previsto dalla normativa.

Le conseguenze: sicurezza pubblica e messaggio di rigore contro i comportamenti pericolosi

Il bilancio del weekend restituisce una fotografia concreta dei rischi che si concentrano nelle ore serali: guida in stato di ebbrezza, incidenti autonomi, circolazione senza requisiti e irregolarità in ambiti delicati come la detenzione di munizioni. La scelta dell’Arma di intensificare la presenza sul territorio mira a ridurre questi fenomeni con controlli frequenti e mirati, sapendo che il deterrente più efficace spesso è la percezione di un presidio reale, vicino, costante. Il ritiro immediato delle patenti nei casi di alcol alla guida va proprio in questa direzione, mentre le sanzioni e i sequestri puntano a togliere dalla strada chi non dovrebbe guidare.

Un’attività che prosegue: pattuglie e verifiche anche nei prossimi giorni

Secondo quanto riferito, l’operazione non è un episodio isolato: si inserisce in un dispositivo consolidato di prevenzione e controllo del territorio. L’attenzione resta alta nei luoghi di aggregazione e lungo le direttrici più battute del comprensorio, con l’obiettivo di contenere illegalità e comportamenti che mettono in pericolo la vita degli altri. Il messaggio che arriva dai controlli del weekend è chiaro: sulle strade dei comuni coinvolti non c’è spazio per chi trasforma il volante in un rischio pubblico.