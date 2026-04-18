Colleferro, blitz dei Carabinieri nella movida: locali sospesi, lavoratori in nero e cocaina sequestrata

A Colleferro (Rm) il fine settimana della movida è stato segnato da un’operazione ad ampio raggio dei Carabinieri, scesi in campo con un dispositivo rafforzato per presidiare il centro cittadino, i locali più frequentati dai giovani e le principali arterie di accesso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’intervento, disposto per alzare il livello di sicurezza urbana e ridurre i margini di illegalità e degrado nelle ore serali e notturne, ha messo insieme controlli amministrativi, verifiche sanitarie, ispezioni antidroga e posti di blocco lungo le strade più sensibili. Il bilancio racconta bene la portata del servizio: 88 persone controllate, 53 veicoli fermati, diverse perquisizioni e 7 dosi di cocaina sequestrate.

Controlli sulla movida di Colleferro, ispezioni nei locali del centro

L’attenzione si è concentrata soprattutto nell’area della movida, dove durante il weekend si riversano ragazzi di Colleferro e dei centri vicini. I militari della Compagnia di Colleferro hanno operato con il supporto di personale in abito civile del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle unità cinofile arrivate da Roma con il cane AX, oltre al contributo specialistico del NAS e del NIL di Roma. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Non si è trattato, dunque, di un semplice giro di pattuglie, ma di un’azione costruita per controllare in modo capillare ciò che accade dentro e fuori i locali: dalla regolarità delle attività commerciali alla salute dei consumatori, fino alla sicurezza dei lavoratori e dei clienti.

Il messaggio che emerge è chiaro: il divertimento serale non può diventare una zona grigia in cui si allentano le regole. Proprio nei punti più frequentati, dove la presenza di giovani è più alta e l’afflusso aumenta nelle ore notturne, il controllo del territorio assume un valore ancora più forte. Non solo repressione dei reati, quindi, ma anche prevenzione, presenza visibile delle forze dell’ordine e attenzione ai segnali che possono anticipare episodi più seri.

Sicurezza nei locali a Colleferro, verifiche sanitarie e prescrizioni

Una parte importante dell’operazione ha riguardato i controlli igienico-sanitari e la tracciabilità degli alimenti. Insieme al NAS, i Carabinieri hanno verificato il rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori, riscontrando inadeguatezze strutturali in alcuni ambienti controllati. Per questo sono state emesse prescrizioni con l’obbligo di ripristinare le condizioni richieste entro 30 giorni.

È un passaggio tutt’altro che secondario, perché nei luoghi della ristorazione e dell’intrattenimento la qualità degli spazi, la corretta conservazione degli alimenti e il rispetto delle procedure hanno un peso diretto sulla sicurezza di chi entra in un locale per passare qualche ora in serenità.

Questo genere di verifiche incide anche sul rapporto di fiducia con il pubblico. In un’area che vive di presenza serale, tavoli pieni e ritrovo nel fine settimana, la tenuta dei locali passa pure dalla capacità di garantire standard adeguati. Le prescrizioni imposte dalle autorità non sono quindi un dettaglio tecnico, ma un richiamo preciso alla responsabilità di chi gestisce attività aperte al pubblico.

Lavoro nero nella zona della movida, sospesa un’attività

Ancora più pesante il fronte emerso con il supporto del NIL e del personale tecnico dell’Ispettorato del Lavoro di Roma. Gli accertamenti amministrativi, mirati a contrastare il lavoro sommerso e a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno portato alla scoperta di lavoratori in nero in uno dei locali controllati.

Da qui è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, accompagnato da una sanzione complessiva di 6.300 euro e dalla denuncia in stato di libertà del titolare alla Procura della Repubblica di Velletri. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

È uno dei dati più significativi dell’intera operazione, perché fotografa un problema che spesso resta nascosto dietro il volto leggero della movida. Dove c’è grande afflusso di persone, orari prolungati e necessità di personale rapido da impiegare, il rischio di scorciatoie è alto. Intervenire su questo versante significa tutelare i lavoratori regolari, difendere la concorrenza leale e impedire che il settore dell’intrattenimento venga piegato a pratiche fuori norma.

Droga e controlli antidroga a Colleferro, denunciato un 28enne

Nel corso del servizio sono scattate anche ispezioni antidroga nelle aree di aggregazione e nei pressi delle zone più frequentate. Decisivo, in questo caso, il fiuto del cane AX del Nucleo Cinofili di Roma. I controlli hanno portato al sequestro di sostanza stupefacente e alla denuncia in stato di libertà di un 28enne di Colleferro.

L’uomo, alla vista dei militari, avrebbe tentato di disfarsi di un involucro poi recuperato, all’interno del quale c’erano dosi di cocaina. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare altra sostanza dello stesso tipo e 120 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per lui è scattata la denuncia alla Procura di Velletri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il dato, letto insieme al sequestro complessivo di 7 dosi di cocaina, conferma quanto il tema droga resti centrale nei servizi straordinari di controllo del territorio. Le piazze della sera, i punti di ritrovo e le zone di passaggio restano aree sensibili, dove la presenza delle pattuglie serve a contenere un fenomeno che spesso si muove in modo rapido e frammentato.

Posti di blocco sulle strade di Colleferro, attenzione alla guida dopo la movida

Parallelamente ai controlli nei locali, i Carabinieri hanno istituito numerosi posti di blocco lungo le principali vie di accesso alla città, con particolare attenzione a Piazza Matteotti, via Romana, via degli Esplosivi e Largo Oberdan. L’obiettivo dichiarato è stato il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze psicotrope, uno dei nodi più delicati del fine settimana, soprattutto nelle ore di uscita dai locali.

Qui il valore dell’operazione va oltre il singolo verbale o il controllo di routine. La prevenzione degli incidenti notturni resta uno dei campi in cui la presenza sul territorio può fare la differenza più concreta. Fermare veicoli, verificare condizioni di guida e presidiare le direttrici più trafficate significa provare a ridurre il rischio prima che si trasformi in tragedia.

Nel complesso, l’operazione condotta a Colleferro restituisce l’immagine di una città osservata con attenzione in uno dei suoi momenti più delicati: quello del divertimento serale, quando si incrociano libertà, consumo, lavoro, mobilità e ordine pubblico.

Il controllo della movida, in questa chiave, non riguarda solo la repressione dei reati, ma anche la qualità dello spazio urbano, la regolarità delle attività economiche e la protezione di chi vive la città nelle ore notturne. È su questo equilibrio che si giocheranno anche i prossimi interventi: mantenere vivo il centro senza lasciare spazio a irregolarità, abusi e pericoli che finiscono per pesare su tutti.