Colleferro, blitz della Polizia: in manette il marito della donna già arrestata ad Ardea

Nuovo colpo delle forze dell’ordine: in carcere il 43enne già noto per precedenti penali

Continua la stretta della Polizia di Stato contro la criminalità sul territorio. Dopo l’arresto della moglie avvenuto ad inizio mese, ieri è toccato al marito finire in manette. L’uomo, un italiano di 43 anni già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ad Ardea dagli agenti del commissariato Colleferro, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Velletri.

Il blitz nell’abitazione ad Ardea

Il blitz è scattato all’alba presso l’unità abitativa che l’uomo condivide ancora con la moglie e la famiglia. Colto di sorpresa, il 43enne non ha opposto resistenza all’arresto. La misura cautelare in carcere è arrivata al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

Il precedente arresto della moglie

L’operazione affonda le sue radici nel blitz avvenuto nei primi giorni di marzo, quando una perquisizione domiciliare nella stessa abitazione aveva portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale e di un cospicuo bottino in contanti. La moglie dell’arrestato era stata trovata in possesso di droga, gioielli, orologi, due pistole – di cui una con matricola abrasa – 125 proiettili e oltre 53 mila euro in contanti. Immediato il suo arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione abusiva di armi.

Coinvolgimento del marito: il concorso nei reati

Nonostante l’arresto della donna, le indagini non si sono fermate, portando alla luce la compartecipazione del marito nei medesimi reati. Gli inquirenti hanno ricostruito la rete di complicità e il ruolo attivo del 43enne nella gestione del traffico di droga e del possesso delle armi. A seguito delle nuove risultanze investigative, il GIP ha disposto la custodia cautelare anche per il marito, ritenuto complice nell’attività illecita.

L’operazione rappresenta un ulteriore successo delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata sul territorio di Colleferro e dei comuni limitrofi, confermando l’impegno della Polizia di Stato nella lotta al traffico di stupefacenti e al possesso illecito di armi.

© Riproduzione riservata