Colleferro, cinque anni fa l’omicidio di Willy: l’eredità di un giovane eroe

Cinque anni fa, in una tranquilla serata di inizio settembre, la cittadina di Colleferro, alle porte di Roma, fu teatro di un evento drammatico che avrebbe segnato per sempre la comunità. Willy Monteiro Duarte, appena ventunenne e originario di Paliano, perse la vita mentre tentava di difendere un amico. Il suo coraggio e il suo altruismo non furono dimenticati.

Cinque anni fa l’omicidio di Willy: le condanne

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi furono al centro del processo per l'omicidio. La Corte d'Assise d'Appello bis ha confermato l'ergastolo per Marco, mentre Gabriele ha ricevuto una condanna a 28 anni con attenuanti generiche. Anche Francesco Belleggia e Mario Pincarelli sono stati condannati rispettivamente a 23 e 21 anni. Un percorso giudiziario complesso che ha ribadito la necessità di giustizia.

L’eredità di Willy

Il sacrificio di Willy è stato riconosciuto a livello nazionale con la medaglia d'oro al valor civile da parte del presidente Sergio Mattarella. Ma il vero riconoscimento è quello della comunità, che ha trasformato Largo Oberdan, luogo della tragedia, in uno spazio dedicato alla memoria: una panchina in marmo bianco, una targa e una statua raccontano oggi la storia del giovane eroe.

Commemorazioni e iniziative

A cinque anni dalla sua scomparsa, Colleferro si prepara a commemorare Willy con eventi che coinvolgeranno scuole e cittadini. La Casa dell’Arte sarà inaugurata come nuovo spazio educativo per trasmettere il suo esempio alle generazioni future. Il sindaco Pierluigi Sanna ha sottolineato l’importanza del ricordo: “La memoria di Willy rimane indelebile”.

Paliano e il futuro